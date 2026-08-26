Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ викрила масштабну схему з ліками для військових: збитки понад 80 млн грн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
СБУ викрила масштабну схему з ліками для військових: збитки понад 80 млн грн
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: СБУ

Йдеться про препарати, які мали використовувати для порятунку життів українських військових

Військова контррозвідка СБУ затримала чотирьох представників комерційних структур, які продавали медичні препарати бюджетним закладам за штучно завищеними цінами. Сума завданих державі збитків перевищує 80 млн грн. Повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Служби безпеки України.

За даними Служби безпеки України, схему викрили під час комплексних заходів на Київщині, Львівщині та у Дніпрі. Фігуранти постачали медичні препарати, які використовують, зокрема, для лікування військовослужбовців та надання медичної допомоги в закладах Сил оборони.

Йдеться про препарати для реанімації пацієнтів, анестезіології та інтенсивної терапії, а також засоби для лікування складних інфекцій.

За матеріалами справи, учасники схеми закуповували ліки безпосередньо у виробників та імпортерів. Після цього вони продавали препарати бюджетним медичним установам за цінами, які перевищували встановлену державою граничну 10-відсоткову надбавку. Таким чином, бюджетні медзаклади переплачували за необхідні препарати, а різниця осідала у комерційних структурах. За попередніми даними слідства, такі дії завдали державі понад 80 млн грн збитків.

Крім того, правоохоронці задокументували використання фігурантами афілійованих підприємств. Через них ділки формували штучний податковий кредит, а надалі переводили незаконно отримані кошти у готівку. Під час 16 обшуків у помешканнях та офісах учасників схеми правоохоронці вилучили документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, печатки та електронні носії. За даними СБУ, вони можуть містити докази незаконної діяльності.

Чотирьом затриманим уже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі також встановлюють інших людей, які можуть бути причетними до схеми. У разі доведення вини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що Зимноводівська сільська рада Львівської області звернулася до Служби безпеки України через коментар користувачки у Facebook. У сільраді вважають, що він може містити ознаки неповаги до державних символів України, а також підбурювальні та сепаратистські висловлювання.

Читайте також:

Теги: Україна кримінал СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

31 липня у Хмельницькому пролунала серія вибухів на військовому полігоні, є травмовані і зниклі безвісти
Страшні вибухи без тривоги. Що трапилося у Хмельницькому і чи пов’язано це з кадровими перестановками в ЗСУ? Тема дня
31 липня, 23:10
У Coinkite вважають, що зловмисники могли скористатися штучним інтелектом, аналізуючи відкритий код гаманців
Хакери за допомогою ШІ викрали $86 млн із криптогаманців
4 серпня, 04:25
У Львові пройшло засідання Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань
Україна та Польща узгодили подальші кроки щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт
5 серпня, 19:33
Україна готує власний закон про штучний інтелект з урахуванням викликів війни
Європейські закони про ШІ не підходять Україні: експерт пояснив причину
6 серпня, 16:02
Мадяр підбив підсумки ударів по тилу РФ
Мадяр попередив українців про серйозні виклики
16 серпня, 12:39
19-річний вогнеборець під час відрядження у Франції
«Відчув, що тут потрібен». 19-річний українець допомагав гасити пожежі у Франції
16 серпня, 13:30
Україна наблизилася до критичного етапу війни
Patriot, поступки або важка зима: Bloomberg назвав три сценарії для України
7 серпня, 10:55
Держстат оштрафував українців та бізнес майже на 39 тис. грн
Держстат виписав сотні штрафів за звітність: які регіони стали лідерами
14 серпня, 10:17
Трамп надіслав Зеленському послання про майбутнє України
Трамп звернувся до Зеленського з нагоди Дня Незалежності
Вчора, 11:18

Кримінал

СБУ викрила масштабну схему з ліками для військових: збитки понад 80 млн грн
СБУ викрила масштабну схему з ліками для військових: збитки понад 80 млн грн
Правоохоронці затримали екснардепа Підберезняка, який допомагав ухилянтам отримувати фейкову інвалідність
Правоохоронці затримали екснардепа Підберезняка, який допомагав ухилянтам отримувати фейкову інвалідність
ВАКС переніс засідання з обрання запобіжного заходу голові правління Sense Bank
ВАКС переніс засідання з обрання запобіжного заходу голові правління Sense Bank
Прокурор САП повідомив, як легалізувалися кошти для застави Галущенка
Прокурор САП повідомив, як легалізувалися кошти для застави Галущенка
Співробітник Служби безпеки України «продавав» бронювання від мобілізації – НАБУ
Співробітник Служби безпеки України «продавав» бронювання від мобілізації – НАБУ
Суд переніс засідання щодо запобіжного заходу Ірині Мудрій
Суд переніс засідання щодо запобіжного заходу Ірині Мудрій

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
81K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
39K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу
38K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Вчора, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Вчора, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua