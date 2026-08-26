СБУ викрила масштабну схему з ліками для військових: збитки понад 80 млн грн

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Йдеться про препарати, які мали використовувати для порятунку життів українських військових

Військова контррозвідка СБУ затримала чотирьох представників комерційних структур, які продавали медичні препарати бюджетним закладам за штучно завищеними цінами. Сума завданих державі збитків перевищує 80 млн грн. Повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Служби безпеки України.

За даними Служби безпеки України, схему викрили під час комплексних заходів на Київщині, Львівщині та у Дніпрі. Фігуранти постачали медичні препарати, які використовують, зокрема, для лікування військовослужбовців та надання медичної допомоги в закладах Сил оборони.

Йдеться про препарати для реанімації пацієнтів, анестезіології та інтенсивної терапії, а також засоби для лікування складних інфекцій.

За матеріалами справи, учасники схеми закуповували ліки безпосередньо у виробників та імпортерів. Після цього вони продавали препарати бюджетним медичним установам за цінами, які перевищували встановлену державою граничну 10-відсоткову надбавку. Таким чином, бюджетні медзаклади переплачували за необхідні препарати, а різниця осідала у комерційних структурах. За попередніми даними слідства, такі дії завдали державі понад 80 млн грн збитків.

Крім того, правоохоронці задокументували використання фігурантами афілійованих підприємств. Через них ділки формували штучний податковий кредит, а надалі переводили незаконно отримані кошти у готівку. Під час 16 обшуків у помешканнях та офісах учасників схеми правоохоронці вилучили документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, печатки та електронні носії. За даними СБУ, вони можуть містити докази незаконної діяльності.

Чотирьом затриманим уже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі також встановлюють інших людей, які можуть бути причетними до схеми. У разі доведення вини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що Зимноводівська сільська рада Львівської області звернулася до Служби безпеки України через коментар користувачки у Facebook. У сільраді вважають, що він може містити ознаки неповаги до державних символів України, а також підбурювальні та сепаратистські висловлювання.