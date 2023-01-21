Російські диверсанти спробували перетнути кордон на Сумщині

Диверсанти вже не вперше намагаються прорватися через український кордон на Сумщині

Українські військові відкрили вогонь, ворог утік

Уранці 20 січня російська диверсійно-розвідувальна група вкотре намагалася перетнути кордон Сумської області. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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«Учора, близько 5-ї години ранку, група з 6 осіб намагалась рухатися з території РФ до Юнаківської громади. Наші військові відкрили вогонь, ворог втік», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку січня окупанти понад 70 разів атакували Сумщину, унаслідок чого було пошкоджено школу.

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До слова, напередодні Нового року рашисти вгатили по школі та дитячому садочку на Сумщині (фото).

Як відомо, Сумщина зазнає ворожих обстрілів практично щодня. У грудні окупанти обстріляли з мінометів похоронну процесію. Ворог поцілив у подвір'я та дорогу біля будинку покійного.