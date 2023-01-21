Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські диверсанти спробували перетнути кордон на Сумщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російські диверсанти спробували перетнути кордон на Сумщині
Диверсанти вже не вперше намагаються прорватися через український кордон на Сумщині
фото з відкритих джерел

Українські військові відкрили вогонь, ворог утік

Уранці 20 січня російська диверсійно-розвідувальна група вкотре намагалася перетнути кордон Сумської області. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Учора, близько 5-ї години ранку, група з 6 осіб намагалась рухатися з території РФ до Юнаківської громади. Наші військові відкрили вогонь, ворог втік», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку січня окупанти понад 70 разів атакували Сумщину, унаслідок чого було пошкоджено школу.

До слова, напередодні Нового року рашисти вгатили по школі та дитячому садочку на Сумщині (фото).

Як відомо, Сумщина зазнає ворожих обстрілів практично щодня. У грудні окупанти обстріляли з мінометів похоронну процесію. Ворог поцілив у подвір'я та дорогу біля будинку покійного.

Читайте також: На Сумщину проникла ворожа ДРГ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти з квадрокоптера скидають снаряди на мирних мешканців
Сумщина: окупанти скинули з дрона снаряд на житловий будинок
10 грудня, 2022, 13:42
Обстріляна лікарня в Білопіллі
Сумщина: внаслідок обстрілу лікарні загинув підліток
30 листопада, 2022, 13:18
Жителів просять мінімізувати використання електроенергії
Сумщина повністю залишиться без водопостачання і вуличного освітлення
20 жовтня, 2022, 05:27

Події в Україні

Російські диверсанти спробували перетнути кордон на Сумщині
Російські диверсанти спробували перетнути кордон на Сумщині
Генерал США назвав умову для звільнення Криму влітку 2023 року
Генерал США назвав умову для звільнення Криму влітку 2023 року
Окупанти обстріляли Бахмут: є загиблі та поранені
Окупанти обстріляли Бахмут: є загиблі та поранені
Катастрофа у Броварах: церемонія прощання із загиблим керівництвом МВС (оновлюється)
Катастрофа у Броварах: церемонія прощання із загиблим керівництвом МВС (оновлюється)
ЗСУ показали дивотехніку для дистанційного розмінування територій (відео)
ЗСУ показали дивотехніку для дистанційного розмінування територій (відео)
Дефіцит суттєвий: «Укренерго» попереджає про можливість аварійних відключень
Дефіцит суттєвий: «Укренерго» попереджає про можливість аварійних відключень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Масштабна пожежа в Росії: палають цистерни з пальним для окупантів (фото, відео)
13K
Уряд призначив тимчасового держсекретаря МВС
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6437
Янукович, Азаров і Медведчук. Москва формує квазіуряд України
5892
Христо Грозєв назвав сценарій, який обрав Кремль у війні з Україною
5660
Христо Грозєв: Кадиров вже готує собі життя після повалення Путіна

Новини

Держенергонагляд назвав три регіони, де найскладніша ситуація зі світлом
Сьогодні, 12:58
Російські війська в Білорусі ведуть розвідку українських об’єктів і не лише – Генштаб
Сьогодні, 07:02
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Вчора, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Вчора, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
19 сiчня, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
19 сiчня, 06:53

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту