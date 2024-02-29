Допомагала росіянам за обіцяну «посаду» в окупаційній адміністрації: СБУ затримала колаборантку

СБУ затримала зрадницю, яка наводила російські ракети на Харків і чекала на захоплення міста

Колаборантка сподівалась на захоплення Харкова та його «приєднання» до складу РФ

Кіберфахівці Служби безпеки викрили поплічницю РФ, яка шпигувала за Силами оборони у Харкові. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними правоохоронців, зловмисниця виконувала «контролюючу» функцію для російських спецслужб. Зокрема, фігурантка виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали росіяни.

«Під час дорозвідки зрадниця фотографувала «потрібні» об’єкти та позначала їх на картах Google. Потім вона пересилала відповідний «звіт» через месенджер», – зазначає Служба безпеки.

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За даними слідства, у листуваннях з росіянами агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань. Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його «приєднання» до складу РФ.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності. Це дозволило покроково задокументувати її злочинні дії, затримати і тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту.

«Фігуранткою є безробітна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Наприкінці 2023 року її дистанційно завербував представник російської розвідки», – зазначає Служба безпеки.

Як встановило розслідування, зловмисниця пішла на співпрацю з агресором, бо сподівалась, що, у разі захоплення Харкова, отримає «посаду» в окупаційній адміністрації РФ. Під час обшуків у жінки виявили телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь російської спецслужби.

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Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ «на гарячому» затримала колаборантку, яка працювала в харківському виші.

Також правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР». Зловмисниця обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала «потрібну» інформацію у сусідів.