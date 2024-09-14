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В Одесі пролунали вибухи: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Одесі пролунали вибухи: деталі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога була оголошена о 00:57

В Одесі о 01:43 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє мер міста Геннадій Труханов.

Напередодні очільник Одеси попередив про атаку безпілотниками.

Повітряна тривога на Одещині триває з 00:57.

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

В Одесі пролунали вибухи: деталі фото 1

Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних офіційних осіб Європи та США.

 

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Теги: Одеса тривога Геннадій Труханов

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