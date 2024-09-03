Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Паралімпіада-2024: Зеленський відзначив видатні успіхи наших спортсменів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Паралімпіада-2024: Зеленський відзначив видатні успіхи наших спортсменів
Український бігун Ігор Цвєтов став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024
фото: Ігор Цвєтов/Facebook

Учора українські паралімпійці вибороли ще вісім нагород у Парижі

Збірна України на Паралімпіаді-2024 в Парижі здобула вже 35 медалей. Президент Володимир Зеленський привітав наших спортсменів.

«Учора наші спортсмени вибороли ще вісім нагород. Це золото Дениса Остапченка та Ігоря Цвєтова, срібні нагороди, які мають Андрій Трусов та Ілля Яременко, бронзові медалі Сергія Паламарчука, Олексія Вірченка, Олександра Литвиненка, Зої Овсій», – нагадав глава держави.

Він наголосив, що Україна пишається своїми спортсменами та продовжує вболівати за свою збірну.

Нагадаємо, що 2 вересня, у п'ятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, було розіграно 61 комплект медалей у 14 видах спорту. В активі українських спортсменів вісім нагород. Таким чином, Україна піднялася на 10 місце у медальному заліку Паралімпіади.

Як повідомлялося, третє «золото» на Паралімпіаді-2024 Україні приніс плавець Михайло Сербін.

До слова, українська легкоатлетка Оксана Зубковська здобула для України золоту медаль на Паралімпійських іграх у Парижі. 

Крім того, 30 серпня плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 на паралімпійських іграх. 

Читайте також:

Теги: спорт Володимир Зеленський паралімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ані тимчасовий виконувач обов'язків президента Турчинов, ані обраний президент Порошенко у 2014-му не оголосили стан війни з РФ…
АТО чи війна? Чому партія Порошенка не голосувала за ратифікацію Римського статуту авторська стаття
1 вересня, 12:40
Президент вважає, що гроші від конфіскованих російських активів значно посилять Україну в осінньо-зимовому сезоні
Посилить Україну восени. Зеленський анонсував нову допомогу
5 серпня, 20:17
У Венесуелі були помічені найманці «Вагнера» (на фото – крайній справа)
«Вагнерівці» були помічені на протестах у Венесуелі. Зеленський відреагував
3 серпня, 21:21
Зеленський присвоїв звання Героя України ще 35 захисникам
Зеленський присвоїв звання Героя України ще 35 захисникам
24 серпня, 13:43
Олександр Усик подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC
Зеленський відзначив державними нагородами спортсменів та отримав коштовний подарунок від Усика
24 серпня, 20:33
Це третя Паралімпіада у кар'єрі 34-річного Антона Коля
Паралімпіада-2024: Україна здобула першу медаль
29 серпня, 19:43
Володимир Зеленський під час інтерв’ю для індійських журналістів
Наступ на Курщину: Зеленський пояснив, до чого Україна намагається примусити РФ
25 серпня, 15:48
Представники Вселенського Патріархату запевнили, що Церква та Вселенський Патріарх Варфоломій і надалі молитимуться за Україну та підтримуватимуть її
Зеленський зустрівся з представниками Вселенського патріархату
28 серпня, 19:50
ЗСУ збільшують територію контролю у визначених районах поряд із кордоном Україн
Зеленський розповів, як ЗСУ просуваються на Курщині
28 серпня, 20:46

Новини

Паралімпіада-2024: Зеленський відзначив видатні успіхи наших спортсменів
Паралімпіада-2024: Зеленський відзначив видатні успіхи наших спортсменів
Україна піднялася на 10 місце у медальному заліку Паралімпіади
Україна піднялася на 10 місце у медальному заліку Паралімпіади
КНДР готує покарання для спортсменів за селфі з представниками Південної Кореї
КНДР готує покарання для спортсменів за селфі з представниками Південної Кореї
Київські спортсмени здобули нагороди на Чемпіонаті світу з кікбоксингу
Київські спортсмени здобули нагороди на Чемпіонаті світу з кікбоксингу
Українці здобули вісім медалей у четвертий день Паралімпіади-2024
Українці здобули вісім медалей у четвертий день Паралімпіади-2024
Україна здобула третє золото на Паралімпіаді-2024
Україна здобула третє золото на Паралімпіаді-2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
26K
Путін визнав, що його з Китаєм пов'язують онуки
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву
12K
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини
9725
Місячний календар на вересень 2024: коли новий та повний Місяць

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua