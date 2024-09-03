Паралімпіада-2024: Зеленський відзначив видатні успіхи наших спортсменів

Учора українські паралімпійці вибороли ще вісім нагород у Парижі

Збірна України на Паралімпіаді-2024 в Парижі здобула вже 35 медалей. Президент Володимир Зеленський привітав наших спортсменів.

«Учора наші спортсмени вибороли ще вісім нагород. Це золото Дениса Остапченка та Ігоря Цвєтова, срібні нагороди, які мають Андрій Трусов та Ілля Яременко, бронзові медалі Сергія Паламарчука, Олексія Вірченка, Олександра Литвиненка, Зої Овсій», – нагадав глава держави.

Він наголосив, що Україна пишається своїми спортсменами та продовжує вболівати за свою збірну.

Зеленський: Збірна України на Паралімпіаді в Парижі здобула вже 35 медалей! Вчора наші спортсмени вибороли ще 8 нагород.



"Україна пишається своїми спортсменами. Продовжуємо вболівати за нашу збірну!", - наголосив глава держави. pic.twitter.com/LAfDa9l80x — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 3, 2024

Нагадаємо, що 2 вересня, у п'ятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, було розіграно 61 комплект медалей у 14 видах спорту. В активі українських спортсменів вісім нагород. Таким чином, Україна піднялася на 10 місце у медальному заліку Паралімпіади.

Як повідомлялося, третє «золото» на Паралімпіаді-2024 Україні приніс плавець Михайло Сербін.

До слова, українська легкоатлетка Оксана Зубковська здобула для України золоту медаль на Паралімпійських іграх у Парижі.

Крім того, 30 серпня плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 на паралімпійських іграх.