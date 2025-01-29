Торік кількість військових на курсах іноземних мов у вишах зросла на 14%

Володіння англійською мовою допомагає нашим військовим впроваджувати стандарти НАТО та ефективно взаємодіяти з союзниками

Переважну частину учасників мовних програм складають чинні військовослужбовці ЗСУ – 86,5%

У 2024 році зафіксовано значне зростання інтересу до вивчення іноземних мов у вищих військових навчальних закладах країни. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Так, за даними 2024 року, кількість військовослужбовців-слухачів на курсах іноземних мов зросла на 14% порівняно з попереднім періодом.

Переважну частину учасників мовних програм складають чинні військовослужбовці ЗСУ – 86,5%. Також до курсів долучаються державні службовці, працівники ЗСУ та науково-педагогічні співробітники.

Успішно склали тест на знання іноземної мови 93% слухачів. У відомстві зазначили, що поодинокі випадки незавершення курсу пов'язані переважно зі службовою необхідністю.

Загалом торік половина учасників програми досягла рівня СМР1 – базовий рівень «виживання» за стандартами НАТО STANAG 6001, також 19,3% слухачів опанували функціональний рівень СМР2.

«Володіння англійською мовою допомагає нашим військовим впроваджувати стандарти НАТО та ефективно взаємодіяти з союзниками. Це також показує, що українське військо стає сильнішим та сучаснішим», – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Україні розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.