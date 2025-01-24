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Втрати ворога станом на 24 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 24 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20508 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1500 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 24 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 24 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 24 січня втратила

  • особового складу – близько 826820 (+1500) осіб,
  • танків – 9852 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 20508 (+11) од,
  • артилерійських систем – 22295 (+39) од,
  • РСЗВ – 1263 (+1) од,
  • засоби ППО – 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 23162 (+51),
  • крилаті ракети – 3051 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34992 (+87) од,
  • спеціальна техніка – 3715 (+1).
Втрати окупантів станом на ранок 24 січня
Втрати окупантів станом на ранок 24 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 24 січня

  • У Чорному морі два ворожих кораблі, які є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 24 січня
Активність флоту окупантів станом на 24 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1066-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна росія Генштаб втрати

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