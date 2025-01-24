Втрати ворога станом на 24 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1500 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 24 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 24 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 24 січня втратила:
- особового складу – близько 826820 (+1500) осіб,
- танків – 9852 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 20508 (+11) од,
- артилерійських систем – 22295 (+39) од,
- РСЗВ – 1263 (+1) од,
- засоби ППО – 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23162 (+51),
- крилаті ракети – 3051 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34992 (+87) од,
- спеціальна техніка – 3715 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 24 січня
- У Чорному морі два ворожих кораблі, які є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1066-й день повномасштабної війни в Україні.
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