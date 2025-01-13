Втрати ворога станом на 13 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1510 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 13 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 13 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 13 січня втратила:
- особового складу – близько 809760 (+1510) осіб,
- танків – 9764 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 20315 (+26) од,
- артилерійських систем – 21876 (+37) од,
- РСЗВ – 1261 (+1) од,
- засоби ППО – 1044 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22204 (+183),
- крилаті ракети – 3018 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33708 (+110) од,
- спеціальна техніка – 3695 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 13 січня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 0 суден;
- до Азовського моря – 0 суден.
Нині триває 1055-й день повномасштабної війни в Україні.
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