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Ворог запускав «Кинджали» тричі. ЗСУ прокоментували атаку на Хмельниччину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ворог запускав «Кинджали» тричі. ЗСУ прокоментували атаку на Хмельниччину
Окупанти цілили ракетами по Старокостянтинову Хмельницької області
фото: nta.ua (ілюстративне)

РФ піднімала в небо чотири винищувачі МіГ-31K

Сьогодні вранці російські загарбники тричі запустили аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» у напрямку Хмельницької області. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Із 10:00 до 11:00 26 вересня 2024 року зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал» з повітряного простору Російської Федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, у небі РФ було чотири борти винищувачів МіГ-31K, які є носіями «Кинджалів».

«Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною! Дякуємо за розуміння», – додали військові.

Також Повітряні сили закликали швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги, особливо коли є загроза застосування аеробалістичних ракет «Кинджал».

До відома, ворог уже неодноразово атакував Старокостянтинів, що на Хмельниччині. У місті розташований військовий аеродром Повітряних сил. Це гарно обладнане та укріплене летовище, яке своїм існуванням не дає спокою окупантам від самого початку повномасштабної війни. 

Нагадаємо, що поточної доби масштабна повітряна тривога оголошувалася вже чотири рази. У Старокостянтинові лунали вибухи.

Зазначимо, що вибухи чули також мешканці Києва, утім згодом у Київській міській військовій адміністрації заявили, що під час повітряної тривоги, яку у столиці оголосили о 09:59, протиповітряна оборона у місті не працювала.

Теги: Хмельниччина ракетна атака Повітряні сили ЗСУ

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