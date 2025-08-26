У Тростянці окупанти зруйнували водозабір

Сотні мешканців залишилося без водопостачання

Унаслідок ракетного удару РФ по Тростянцю на Сумщині 26 серпня близько сотні жителів залишилися без водопостачання – у місті знищено водозабір. Про це «Суспільному» повідомив міський голова Юрій Бова, передає «Главком».

Зокрема, для мешканців організували підвіз води. «Водозабір за місяць-два не зробиш. Повністю зруйнований», – зазначив мер.

За інформацією міського голови, також пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, травмованих немає. На місцях працюють необхідні служби, що надають допомогу мешканцям.

До слова, у тимчасово окупованому Маріуполі майже повністю обміліло Старокримське водосховище. Окрім дефіциту води, є загроза втрати риби та водних екосистем.

Як повідомлялося, окуповані міста Донбасу, зокрема Донецьк і Макіївка, переживають катастрофічну кризу водопостачання. За відсутності води та нормальної роботи комунальних служб регіон зіткнувся з серйозними проблемами антисанітарії, яка загрожує спалахом епідемій. Місцеві жителі у соцмережах поодиноко розповідають про критичну ситуацію в окупації, яка може перетворитися на зону гуманітарного лиха.

Також у шести населених пунктах Бахчисарайського району тимчасово окупованого Криму висохли свердловини, тож воду мешканцям наразі привозять.