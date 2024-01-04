Росыя вивела у Чорне море ракетоносій

Рівень ракетної небезпеки значно підвищено

Увечері 4 січня Російська Федерація вивела в Чорне море фрегат «Адмірал Макаров». Про це повідомили Сили оборони півдня.

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«Як тільки шторм в морі трохи вщух, ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій – фрегат «Адмірал Макаров» – має напоготові 8 «Калібрів», – повідомили у відомстві.

У зв'язку з цим, рівень ракетної небезпеки значно підвищено. Українців просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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«Зміну обстановки Сили оборони півдня відстежують і повідомляють в режимі онлайн», – сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що після сьогоднішніх вибухів в Криму, Збройні сили України підтвердили знищення командного пункту росіян поблизу Севастополя.

Нагадаємо, триває шістсот вісімдесята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 44 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.