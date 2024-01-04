Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росыя вивела у Чорне море ракетоносій

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росыя вивела у Чорне море ракетоносій
фото ілюстративне

Рівень ракетної небезпеки значно підвищено

Увечері 4 січня Російська Федерація вивела в Чорне море фрегат «Адмірал Макаров». Про це повідомили Сили оборони півдня.

«Як тільки шторм в морі трохи вщух, ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій – фрегат «Адмірал Макаров» – має напоготові 8 «Калібрів», – повідомили у відомстві.

У зв'язку з цим, рівень ракетної небезпеки значно підвищено. Українців просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«Зміну обстановки Сили оборони півдня відстежують і повідомляють в режимі онлайн», – сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що після сьогоднішніх вибухів в Криму, Збройні сили України підтвердили знищення командного пункту росіян поблизу Севастополя.

Нагадаємо, триває шістсот вісімдесята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 44 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура. 

Теги: окупанти Чорне море населення ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Поки всі потуги Росії зводяться до одного...»
Війна буде тривати до 2026 року. Чому це може статися?
16 грудня, 2023, 07:45
Рятувальники показали наслідки ворожої атаки на столицю
Атака на столицю, США можуть передати Україні російські активи: головне за ніч
22 грудня, 2023, 07:38
Через російські атаки загинули три людини, ще дев'ятеро – поранені
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є загиблі та поранені (фото)
28 грудня, 2023, 18:50
Cили ППО збивають ворожі цілі
Британська розвідка пояснила, чому РФ посилила обстріли України
10 грудня, 2023, 13:59
Сальдо показав роботу російської ППО в небі над окупованим Генічеськом
Росіяни заявили про масовану ракетну атаку на Генічеськ (відео)
15 грудня, 2023, 21:56
ЗСУ розповіли, скільки російських «Кинджалів» вже збито комплексом Patriot
ЗСУ розповіли, скільки російських «Кинджалів» вже збито комплексом Patriot
31 грудня, 2023, 17:38
Надзвичайно високий рівень загрози. РФ вивела в море ракетоносії
Надзвичайно високий рівень загрози. РФ вивела в море ракетоносії
31 грудня, 2023, 21:09
Ворога можна переграти дронами
Військовий розповів, яка зброя може допомогти ЗСУ прогнати ворога до кордонів
Вчора, 08:33
Рятувальники з 29 грудня 2023-го до 3 січня 2024 року проводили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару
Виявлено ще двох загиблих у результаті ракетної атаки на Київ 29 грудня
Сьогодні, 07:58

Події в Україні

Росыя вивела у Чорне море ракетоносій
Росыя вивела у Чорне море ракетоносій
ЗСУ знищили командний пункт окупантів, Путін готується захищати Москву. Головне за 4 січня
ЗСУ знищили командний пункт окупантів, Путін готується захищати Москву. Головне за 4 січня
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб
Зеленський назвав головні пріоритети України у війні
Зеленський назвав головні пріоритети України у війні
ЗСУ знищили командний пункт окупантів поблизу Севастополя
ЗСУ знищили командний пункт окупантів поблизу Севастополя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Потопимо за 15 хвилин. Дипломат розказав, як японські військові оцінюють тихоокеанський флот Росії
64K
Європейська країна не змогла впоратися із великою кількістю біженців з України
22K
У супермаркетах України різко злетіли ціни на популярний продукт
11K
Стало відомо, чому Україна досі не використовує танки Abrams
8538
У США з'явився новий кандидат у президенти: що про нього відомо
5823
Чому «план Байдена» стає «планом Путіна»?

Новини

Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Сьогодні, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:09
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Сьогодні, 06:00
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком
Вчора, 15:09
Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
Вчора, 10:13

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua