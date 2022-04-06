На Вінниччині під час повітряної тривоги було чутно вибух

Подія трапилася поблизу міста Козятина

Поблизу міста Козятина Вінницької області увечері 5 квітня пролунав вибух. Трапилося це під час повітряної тривоги у регіоні. Про подію написала на своїй Facebook-сторінці Козятинський міський голова Тетяна Єрмолаєва.

«Поблизу було чутно вибух. Не поширюйте фото та відеоматеріали. Пізніше повідомимо всю інформацію», – ідеться у повідомленні.

Опісля Тетяна Єрмолаєва також закликала людей не обговорювати злочин у соцмережах та розповіла, що жертв немає.

Раніше 5 квітня на Львівщині у Радехові пролунали вибухи. Станом на цю годину інформації щодо постраждалих нема. «Все, що можна буде повідомити, враховуючи безпекові вимоги, я повідомлю згодом», – додав очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Також ракета, яку окупанти випустили у напрямку Тернополя вчора, 4 квітня, вдалося збити. Її уламки впали на склад з мінеральними добривами на Кременеччині.

Як повідомлялося, російські загарбники ввечері 3 квітня вперше від початку повномасштабного вторгнення атакували Тернопіль. Ворог завдав удару по нафтобазі. Росіяни обстріляли Тернопіль приблизно о 22:30, у час, коли там тривала повітряна тривога.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Олексій Арестович прогнозує, що на Україну чекає друга фаза війни, яка ніяк не почнеться, а після її початку ще два тижні триватимуть потужні бої.