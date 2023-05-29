Які три головні емоції відчувають українці: результати дослідження

Серед чоловіків та жінок домінують приблизно однакові настрої, які визначаються такими емоціями, як тривога та роздратування

Надія та очікування на краще більш характерні для літніх людей, а настрої молоді порівняно частіше визначаються роздратуванням або апатією

Емоцій, які українці зараз відчувають набільше, коли думають про майбутнє – це надія, очікування покращень та тривога. Український інститут майбутнього дослідив психоемоційний стан українців.

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Емоційно-психологічний стан українців оцінюється переважно як задовільний, середня оцінка за 5-бальною шкалою – 3 бали. Більшість українців вважають, що їхній емоційно-психологічний стан змінився, більша частина (39%) – що на гірше. Хоча у порівнянні з даними минулого опитування у лютого 2023 року середня оцінка навіть дещо покращилась, адже тоді середньою оцінкою було 2,9 бали.

фото: Український інститут майбутнього

Помітні також прояви таких переважно негативних емоцій як роздратування, страх, розчарування, апатія, злість. Крім того, частина українців відчуває втому, виснаженість, тривожність, проблеми зі сном. Помітні прояви цих станів фіксуються у 15-17% населення, гострі стани – у 2-3%.

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Психологічне виснаження є характерним для жінок, особливо віком 36-50 років, а емоційну тривожність частіше переживають молоді люди (18-35 років), частіше чоловіки. Розлади сну характерні для жінок від 51 року.

Серед чоловіків та жінок домінують приблизно однакові настрої, які визначаються такими емоціями, як тривога та роздратування, з одного боку, і надія та очікування покращень, з іншого. Настрої жінок дещо частіше визначається такими емоціями як тривога та страх, чоловіки замість страху порівняно частіше відчувають злість.

фото: Український інститут майбутнього

Надія та очікування на краще більш характерні для літніх людей (старше 50 років), настрої молоді порівняно частіше визначаються роздратуванням або апатією. У цілому ж емоційний фон усіх вікових груп приблизно однаковий.

Зазначимо, що досліджування проводилося Українським інститутом майбутнього для оцінки емоційно-психологічного стану українців з 16 до 20 травня 2023 року. В опитуванні брали участь громадяни з усієї території України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим). Загалом участь взяли 1205 респондентів. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2.9%.

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Нагадаємо, що українці почали частіше вживати алкоголь. 3% опитаних українців випивають майже щодня.