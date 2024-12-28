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Герой України розповів, як вдалося знищити дроном одразу 27 окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Герой України розповів, як вдалося знищити дроном одразу 27 окупантів
Андрій Скібін розповів про легендарний скид, який його підрозділ здійснив із важкого українського коптера
фото: скріншот із відео

Була погана погода, тож бійці ЗСУ не одразу зрозуміли, яким влучним та результативним став удар

Лейтенант Андрій Скібін, 24-річний командир роти ударних дронів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, став Героєм України. У інтерв’ю Юрію Бутусову він розповів про легендарний скид, який його підрозділ здійснив із важкого українського коптера протитанкової міни. Внаслідок цього було ліквідовано 27 російських десантників і штурмовиків на чолі з заступником командира штурмового батальону Олександром Козирєвим.

«Це було на околицях Берестового. Там тоді точилися запеклі бої. Нас штурмували і піхотні групи, і технікою. Щодня у ці райони ми працювали скидами – дроном «Кажан» кидали протитанкові міни», – пояснив Андрій Скібін.

Один зі скидів влучив у район так званої дев’ятої труби. Ідеться про труби, прокладені під залізницею. Очевидно, від удару здетонував також БК, тому жертв серед окупантів було чимало.

Як зауважив Андрій Скібін, тоді була погана погода, тож бійці ЗСУ не одразу зрозуміли, яким влучним та результативним став удар.

Раніше Герой України розповів, як українські спецпризначенці зірвали навчання НАТО. 

Нагадаємо, оператори 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого провели успішну спецоперацію, під час якої врятували з оточення в Курській області РФ 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.

Також спецпризначинець СБУ розказав про підрозділ, який є «машиною з виконання нереально крутих задач».

Крім того, розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки.

 

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Теги: погода навчання Герой України розвідка

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