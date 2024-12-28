Герой України розповів, як вдалося знищити дроном одразу 27 окупантів

Андрій Скібін розповів про легендарний скид, який його підрозділ здійснив із важкого українського коптера

Була погана погода, тож бійці ЗСУ не одразу зрозуміли, яким влучним та результативним став удар

Лейтенант Андрій Скібін, 24-річний командир роти ударних дронів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, став Героєм України. У інтерв’ю Юрію Бутусову він розповів про легендарний скид, який його підрозділ здійснив із важкого українського коптера протитанкової міни. Внаслідок цього було ліквідовано 27 російських десантників і штурмовиків на чолі з заступником командира штурмового батальону Олександром Козирєвим.

«Це було на околицях Берестового. Там тоді точилися запеклі бої. Нас штурмували і піхотні групи, і технікою. Щодня у ці райони ми працювали скидами – дроном «Кажан» кидали протитанкові міни», – пояснив Андрій Скібін.

Один зі скидів влучив у район так званої дев’ятої труби. Ідеться про труби, прокладені під залізницею. Очевидно, від удару здетонував також БК, тому жертв серед окупантів було чимало.

Як зауважив Андрій Скібін, тоді була погана погода, тож бійці ЗСУ не одразу зрозуміли, яким влучним та результативним став удар.

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