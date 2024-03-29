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Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 24 ракети та дрони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 24 ракети та дрони
Вночі окупанти вдарили по Марганецькій громаді і Нікополю
фото ілюстративне

В області пошкоджено кілька енергетичних об'єктів

У ніч на 29 березні під час масованої атаки російських загарбників над Дніпропетровською областю сили ППО збили 12 безпілотників та 12 ракет, є потерпілі та пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак

«Загалом протягом ночі та під ранок знищили над областю 24 повітряні цілі. По 12 ракет та безпілотників. Працювали у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах», – зазначив Лисак. 

За даними ОВА, в області пошкоджено кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському,  Криворізькому та Кам'янському районах.

«На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, оговтуватися буде вдома», –  додав Лисак.

У Кам'янському, де ворог потрощив дачний кооператив, ще п'ятеро поранених. Серед них –  п'ятирічна дівчинка. Дитині надали меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані. Один з них – «важкий».

Зруйновано три дачні будинки, ще чотири – пошкоджено. Було понівечено автомобілі.

Через атаку на Нікополь, яка сталася надвечір четверга, пошкоджений санаторій, три приватні будинки, господарські споруди.

«Вночі ворог вдарив по Марганецькій громаді і Нікополю. Знищено магазин. Пошкоджено павільйон з ремонту одягу. Люди цілі», –  зазначив голова ОВА.

Як  повідомлялося, уночі 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну та вдарили по енергетичних об’єктах. Унаслідок атаки зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. До того ж, повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

Нагадаємо, в усіх областях України вночі 29 березня було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Станом на 6:08 оголошено відбій.

Теги: обстріл Дніпропетровщина Олег Лисак системи ППО

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