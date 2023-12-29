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Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
Загарбники збираються зруйнувати єдність всередині України
фото: з відкритих джерел

Так звані кремлівські аналітики вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави

Наближені до Кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву держави-агресорки Росії для «ефективнішого» продовження війни проти України у 2024 році. Плани загарбників розкрило  Головне управління розвідки України.

Загарбники збираються зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.

 Серед ключових цілей вказаних заходів:

  •  дискредитація процесу мобілізації;
  •  сприяння масштабному відтоку населення з України;
  •  інспірація розколів за регіональним принципом.

 Пропоновані окупантами наративи:

  •  «Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев»;
  •  «Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС»;
  •  «В Кієвє нє мобілізіруют – все ґуляют і вєсєлятся».

Водночас так звані кремлівські аналітики вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком «русского міра», катастрофічно впала.

Раніше розвідка повідомила, що російські терористи мають намір підготувати диверсійні групи для проведення атак та провокацій на півдні України у 2024 році. 

Теги: розвідка росія

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