Так звані кремлівські аналітики вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави

Наближені до Кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву держави-агресорки Росії для «ефективнішого» продовження війни проти України у 2024 році. Плани загарбників розкрило Головне управління розвідки України.

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Загарбники збираються зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.

Серед ключових цілей вказаних заходів:

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дискредитація процесу мобілізації;

сприяння масштабному відтоку населення з України;

інспірація розколів за регіональним принципом.

Пропоновані окупантами наративи:

«Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев»;

«Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС»;

«В Кієвє нє мобілізіруют – все ґуляют і вєсєлятся».

Водночас так звані кремлівські аналітики вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком «русского міра», катастрофічно впала.

Раніше розвідка повідомила, що російські терористи мають намір підготувати диверсійні групи для проведення атак та провокацій на півдні України у 2024 році.