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Рух трасою Київ-Чоп перекрито

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рух трасою Київ-Чоп перекрито
Станом на 20:13 рух трасою відновлено
фото: пресслужба поліції

У населеному пункті зіштовхнулись два вантажних авто

Унаслідок аварії, яка сталася 30 серпня на автодорозі Київ-Чоп у селі Нагірне, що біля Львова, було перекрито рух. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Львівської області.

За даними відомства, в населеному пункті зіштовхнулись два вантажних авто. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Однак у поліції попередили, що через ДТП перекрито рух автодорогою Київ-Чоп. Подорожуючим радять враховувати цю інформацію при плануванні маршруту.

«На місці працюють усі необхідні служби, аби якомога швидше забрати транспортні засоби з проїжджої частини», - сказано у повідомленні.

Станом на 20:13 у поліції повідомили, що рух трасою відновлено.         

Нагадаємо, на Вінниччині 22 серпня поблизу с. Бродецьке Хмільницького району сталась аварія. У ДТП  загинув водій легковика та його 11 пасажирів. Серед них – шестеро дітей віком від 2 до 12 років.

Теги: водій аварія Львівщина ДТП

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