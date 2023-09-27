Київська прокуратура оскаржить домашній арешт організатору схеми продажу дітей

Оболонська окружна прокуратура міста Києва подасть апеляційну скаргу на рішення слідчого судді у справі продажу дітей за кордон

Столичний райсуд застосував запобіжний захід обвинуваченому у вигляді домашнього арешту в будинку тещі

Обвинуваченому в організації схеми продажу немовлят за кордон столичний райсуд застосував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в будинку тещі обвинувачуваного. В прокуратурі заявили, що рішення суду оскаржуватимуть, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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«Оболонська окружна прокуратура міста Києва подасть апеляційну скаргу на рішення слідчого судді Оболонського районного суду столиці, яким стороні обвинувачення відмовлено у задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою колишньому правоохоронцю, який організував схему продажу новонароджених дітей за кордон під виглядом сурогатного материнства», – йдеться в повідомленні.

Сторона обвинувачення зазначає, що попри тяжкість інкримінованого злочину та наведені у судовому засідання факти незаконного впливу підозрюваного на інших фігурантів та свідків у кримінальному провадженні, суд застосував до останнього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

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«Згідно з ухвалою суду підозрюваний має перебувати під домашнім арештом у будинку своєї тещі, в якому він не зареєстрований та який йому не належить. Застосовуючи такий запобіжний захід, суд навіть не поцікавився думкою власниці приміщення», – зауважують в прокуратурі.

На вказану ухвалу суду прокуратурою буде внесено апеляційну скаргу.

Нагадаємо, оперативники Державної прикордонної служби викрили злочинну організацію, яка торгувала новонародженими дітьми. Малечу продавали іноземцям під виглядом сурогатного материнства.

До складу злочинної організації входило 12 осіб, серед яких два співорганізатори та 10 учасників. Організатори схеми – керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники – працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.

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До слова, у червні на Закарпатті затримали чоловіка при спробі продати дитину за $25 тис.