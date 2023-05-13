СБУ не була готова до війни – ексзаступник голови Служби безпеки України

Кожем’якін: «Коли розпочинається війна, кожен працівник СБУ має дістати з сейфа спеціальний пакет, в якому написано, що він повинен робити під час війни»

Наразі в Україні затримано й заарештовано до десятка колишніх працівників СБУ

Ексзаступник голови Служби безпеки України, генерал-лейтенант та заступник командира добровольчого формування територіальної громади Києва «Мрія» 241-ї бригади тероборони ЗСУ Андрій Кожем’якін вважає, що попри попередження партнерів та скупчення ворожих військ біля кордонів України 2022 року, СБУ не була готова до війни з Росією. Про це військовий розповів в інтерв’ю «Телеграфу».

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«Ні, вони не були готові. Про це свідчать події, які сталися в ряді обласних підрозділів СБУ: в Харківській, Сумській, Чернігівській областях і особливо – в Херсонській. Оцінку діям керівників цих обласних підрозділів, а також – Кримського управління СБУ ще належить дати, черга до них дійде», – зазначив військовий.

Андрій Кожем’якін також зауважив, що на сьогодні в Україні затримані й заарештовані до десятка колишніх працівників СБУ, в тому числі «цілий заступник» голови Служби безпеки пан Кулінич.

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«Далі – пан Наумов – цей взагалі з великими грошима за кордон втік, це не просто зрадник, а зрадник-здирник і зрадник-хабарник. А хто такий Наумов? Це – колишній керівник управління внутрішньої безпеки. Це серцеве управління Служби безпеки, яке повинно наводити в ній порядок, виявляти кротів, зрадників, корупціонерів. От вам – як була готова СБУ до початку війни», – підкреслив генерал-лейтенант.

Андрій Кожем’якін наголосив, що начальники цих місцевих управлінь на початку вторгнення не виконали свої завдання, які стоять в наказах СБУ та в Конституції.

«Баканова в Києві не могли знайти, його тут не було – це 100%. Коли розпочинається війна, кожен працівник СБУ має дістати з сейфа спеціальний пакет, в якому написано, що він повинен робити під час війни. А керівник управління СБУ повинен робити наступне: створити військову частину з управління і це управління стає штабом оборони. Він повинен забезпечити взаємодію між своїм підрозділом та ЗСУ, з територіальною обороною тощо. А вийшло як? Працівники СБУ, які були більш патріотичними та більш серйозно підготовленими, просто пішли в тероборону, і з тероборони захищали нашу землю, а не в складі спеціально підготовлених загонів СБУ. Це повний провал. Тут, звичайно, питання не лише до СБУ, є питання й до всіх інших», – резюмував командир тероборони.

Нагадаємо, у результаті слідчих дій Служба безпеки України встановила особу ще одного загарбника, причетного до масових репресій проти мирних жителів під час окупації частини Харківщини.

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Фігурантом є військовий комендант Калінінградського гарнізону ЗС РФ із позивним «Граніт», який на початку повномасштабного вторгнення ввійшов до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

У березні минулого року він приїхав до захопленої на той час Балаклії, де займався координацією спільних дій російських військових та бойовиків «Л/ДНР» у поширенні кремлівського режиму в місті.

До слова, кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували у Києві злочинну діяльність приватного детективного агентства, яке продавало інформацію із закритих баз даних держаних установ.

Зазначається, що під виглядом легального бізнесу воно збирало для своїх клієнтів конфіденційну інформацію про інших громадян, у тому числі діставали дані, які зберігаються у державних реєстрах.