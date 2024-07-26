СБУ повідомила про підозру гауляйтеру Пасічнику

Починаючи з 19 лютого 2022 року гауляйтер підписав декілька розпоряджень щодо «введення воєнного стану» та «мобілізації» на Луганщині

Служба безпеки задокументувала нові злочини колаборанта Леоніда Пасічника

Служба безпеки України повідомила про підозру ватажку окупаційної адміністрації РФ на Луганщині Леоніду Пасічнику. Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки задокументувала нові злочини колаборанта Леоніда Пасічника – очільника окупаційної адміністрації терористичної організації «ЛНР». Зловмисник організував примусове залучення мешканців тимчасово захопленої частини території Луганщини до окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

«Починаючи з 19 лютого 2022 року гауляйтер підписав декілька розпоряджень щодо «введення воєнного стану» та «мобілізації» на тимчасово захопленій частині регіону. Це стало формальною підставою для того, щоб рашисти насильно «призвали» на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств. За наявними даними, понад 70% «мобілізованих» загинули на передовій у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ», – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пасічнику про нову підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що 2 липня до тюремного ув’язнення було засуджено ватажка окупаційної адміністрації РФ на Луганщині Леоніда Пасічника.