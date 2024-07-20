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Ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Сумщини

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Сумщини
фото ілюстративне

Росіяни нанесли удар, застосувавши БпЛА типу «Шахед»

У ніч на 20 липня окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області. Про це повідомляє військова адміністрація Сумської області.

Ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфрастуктури Конотопщини, застосувавши БпЛА типу «Шахед».

Зазначається, що на місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні робот.

Також ОВА повідомила, що один з ворожих безпілотників був знищений українськими силами протиповітряної оборони. Наслідки ворожої атаки ліквідуються.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня російські загарбники атакували два райони Полтавської області. Є влучання в Полтавському районі. Інформація про постраждалих уточнюється. У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих.

До того ж, у ніч на 20 липня ворог атакував Київ безпілотниками. Унаслідок атаки в Солом'янському районі столиці зафіксовано падіння уламків.

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Теги: окупанти енергетика Сумщина ворог

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