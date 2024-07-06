Росіяни наступають на Торецьк: як це загрожує ЗСУ

Торецьк є логістичним центром для українських захисників

Російська армія діє цілеспрямовано в напрямку Торецька Донецької області. Захоплення міста може призвести до втрати Силами оборони України важливого логістичного центру. Про це в ефірі телеканалу Freeдом розповів військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов.

Із його слів, активізація росіян на Торецькому напрямку не випадкова. Серед іншого загарбники прагнуть розтягнути резерви ЗСУ. Торецьк виділяється ще й тим, що місто розташоване приблизно за 10 км від окупованої Горлівки.

«Торецьк – на панівній позиції, так само як і Часів Яр. Це означає, що контроль над Торецьком дозволяє ЗСУ тримати під вогневим контролем Горлівську агломерацію, що є оперативними тилами ЗС Росії», – пояснив Снєгирьов.

Також місто є важливим, бо є логістичним центром для українських захисників. Саме тому просування у його напрямку і можлива окупація дадуть певні переваги – такі як «можливість флангового удару по позиціях ЗСУ в районі Часового Яру».

«Це також дасть змогу контролювати логістичні маршрути, що з’єднують оперативні тили ЗСУ із зоною бойових дій», – зауважив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що Росія має намір використати наступ на Торецьк для створення оперативних можливостей для просування або в районі Часового Яру або в районі Авдіївки.

До слова, російські загарбники нещодавно просунулися в межах Вовчанська, Часового Яру та поблизу Авдіївки.