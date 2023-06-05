СБУ затримала російських агентів, які шпигували за «центрами прийняття рішень»

За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до $550

Силовики затримали трьох учасників агентурної мережі ФСБ і встановили особу їх російського «куратора»

Служба безпеки України знешкодила групу агентів ФСБ, які шпигували за «центрами прийняття рішень» у трьох регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«Служба безпеки провела масштабну спецоперацію у декількох областях України. У результаті комплексних заходів затримано трьох учасників агентурної мережі ФСБ і встановлено особу їх російського «куратора», – йдеться у повідомленні.

За завданням спецслужби РФ зловмисники шпигували за так званими «центрами прийняття рішень». Зокрема, збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України. За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до $550 на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної «роботи».

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Зв’язок із представником російської спецслужби його поплічники підтримували через месенджери.

Вінниччина:

Затримано місцевого жителя, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії. Для цього ворожий агент проводив фото-, відеозйомку українських об’єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель.

Дніпропетровська область:

Викрито агента ФСБ із позивним «Грім». Зловмисник малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті. Для збору розвідінформації він діяв «за легендою» безробітного. Зокрема, періодично влаштовувався на підсобні роботи поблизу або на території критичних об’єктів.

Ще одним його завданням було отримання планів евакуації та схем будівель місцевих підрозділів Сил оборони, враховуючи СБУ.

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Одеса:

Затримано учасника російської агентурної мережі, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів. Щоб одержати ці відомості, він намагався «в темну» використовувати своїх знайомих серед українських військових та правоохоронців. Також він мав визначити GPS-координати військових об’єктів у районі обласного центру. Для цього об’їжджав місцевість та робив спеціальні позначки на електронних картах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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СБУ знешкодила групу російських агентів фото: СБУ

Наразі зрадники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення. Спецоперацію проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Нагадаємо, що Служба безпеки України нейтралізувала інформаційно-підривну діяльність ще сімох ворожих агітаторів, які поширювали прокремлівський контент у соцмережах. Основну частину деструктивних матеріалів агенти брали з російських інтернет-ресурсів і використовували їх для розхитування суспільно-політичної обстановки в різних регіонах України.