Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ затримала російських агентів, які шпигували за «центрами прийняття рішень»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
СБУ затримала російських агентів, які шпигували за «центрами прийняття рішень»
За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до $550
фото: СБУ

Силовики затримали трьох учасників агентурної мережі ФСБ і встановили особу їх російського «куратора»

Служба безпеки України знешкодила групу агентів ФСБ, які шпигували за «центрами прийняття рішень» у трьох регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Служба безпеки провела масштабну спецоперацію у декількох областях України. У результаті комплексних заходів затримано трьох учасників агентурної мережі ФСБ і встановлено особу їх російського «куратора», – йдеться у повідомленні.

За завданням спецслужби РФ зловмисники шпигували за так званими «центрами прийняття рішень». Зокрема, збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України. За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до $550 на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної «роботи».

Зв’язок із представником російської спецслужби його поплічники підтримували через месенджери.

Вінниччина:

Затримано місцевого жителя, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії. Для цього ворожий агент проводив фото-, відеозйомку українських об’єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель.

Дніпропетровська область:

Викрито агента ФСБ із позивним «Грім». Зловмисник малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті. Для збору розвідінформації він діяв «за легендою» безробітного. Зокрема, періодично влаштовувався на підсобні роботи поблизу або на території критичних об’єктів.

Ще одним його завданням було отримання планів евакуації та схем будівель місцевих підрозділів Сил оборони, враховуючи СБУ.

Одеса:

Затримано учасника російської агентурної мережі, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів. Щоб одержати ці відомості, він намагався «в темну» використовувати своїх знайомих серед українських військових та правоохоронців. Також він мав визначити GPS-координати військових об’єктів у районі обласного центру. Для цього об’їжджав місцевість та робив спеціальні позначки на електронних картах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

9 фото
На весь екран
СБУ знешкодила групу російських агентів
фото: СБУ

Наразі зрадники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення. Спецоперацію проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Нагадаємо, що Служба безпеки України нейтралізувала інформаційно-підривну діяльність ще сімох ворожих агітаторів, які поширювали прокремлівський контент у соцмережах. Основну частину деструктивних матеріалів агенти брали з російських інтернет-ресурсів і використовували їх для розхитування суспільно-політичної обстановки в різних регіонах України.

Теги: державна зрада російські агенти СБУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це найбільші багатонаціональні навчання у Балтійському морі з 1972 року.
У Балтійському морі стартують масштабні військові навчання НАТО
3 червня, 15:09
Білий дім повідомив, як угода щодо держборгу в США вплине на можливість допомагати Україні
Білий дім повідомив, як угода щодо держборгу в США вплине на можливість допомагати Україні
31 травня, 08:58
Кремль ще не визнає, що «спеціальна військова операція» провалилася
Заморожування війни в Україні: Кремль розставив точки над «і»
24 травня, 07:42
Денис Кривий займався фотографією багато років і був лауреатом багатьох міжнародних фотоконкурсів
Під Бахмутом загинув фотограф-натураліст Денис Кривий: фото робіт
16 травня, 20:12
Навантажені зерновози днюють і ночують на майданчику для відстою автомобілів у Мелітополі
В очікуванні українського контрнаступу окупанти вивозять зерно з Мелітополя
16 травня, 07:47
Кожен українець мріє про розвал РФ
Яке майбутнє чекає на Росію. Розвіємо деякі фантазії українців
15 травня, 12:50
Американські ракетні системи Atacms далекого радіусу дії
Далекобійні ракети для України: чи змінилися плани США
10 травня, 06:14
П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину
Росіяни погрожують зупинити роботу Запорізької АЕС: «Енергоатом» роз'яснив ситуацію
6 травня, 16:54
Ворог примусово хоче евакуювати населення до РФ
Окупанти оголосили екстрену евакуацію на Запоріжжі
5 травня, 13:59

Кримінал

СБУ затримала російських агентів, які шпигували за «центрами прийняття рішень»
СБУ затримала російських агентів, які шпигували за «центрами прийняття рішень»
Одягнув футболку «СРСР» і пішов за продуктами. Суд покарав жителя Дніпропетровщини
Одягнув футболку «СРСР» і пішов за продуктами. Суд покарав жителя Дніпропетровщини
СБУ викрила ще сімох інтернет-агентів Росії (фото)
СБУ викрила ще сімох інтернет-агентів Росії (фото)
СБУ викрила чинного посадовця Херсонської ОВА, який у період окупації міста працював на ворога
СБУ викрила чинного посадовця Херсонської ОВА, який у період окупації міста працював на ворога
Закарпатець категорично відмовився воювати, його арештовано
Закарпатець категорично відмовився воювати, його арештовано
Бізнес-партнер Коломойського у день вторгнення РФ привласнив майже 600 млн грн «Укртатнафти» – СБУ
Бізнес-партнер Коломойського у день вторгнення РФ привласнив майже 600 млн грн «Укртатнафти» – СБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
127K
Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Основні висновки
31K
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
26K
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка
18K
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти
13K
Прихід священника з ПЦУ спровокував істерику у московського попа у Переяславі (відео)

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту