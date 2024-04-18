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Суд дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Суд дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі»
На користь держави стягнуть корпоративні права юридичних осіб, гроші, нерухомість, земельні ділянки, зброю та інші активи
фото з відкритих джерел

Адвокати В'ячеслава Богуслаєва подали апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду 

Сьогодні, 18 квітня, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту про стягнення у дохід держави активів експрезидента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.

Відтак в дохід держави стягнуто корпоративні права десятка юридичних осіб, серед яких 100% страхової компанії «Мотор-Гарант», Вінницький авіазавод, ТОВ «Вертольоти МСБ», Мотор-Банк, 74% фірми «Жекон». СК «Мотор-Гарант» у кінці грудня втратила всі ліцензії на надання фінансових послуг через санкції проти Богуслаєва, а Вінницький авіазавод уже де-факто перебуває під контролем держави й переданий в управління раніше націоналізованої «Мотор Січі». Мотор-Банк, за умовами меморандуму з Міжнародним валютним фондом, потрібно буде передати у Фонд гарантування вкладів.

Водночас щодо конфіскації окремих активів «третіх осіб» ВАКС відмовив. Адвокати В'ячеслава Богуслаєва подали апеляцію на це рішення суду.

Нагадаємо, що, згідно із поданням Департамента санкційної політики Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів, у Богуслаєва та Кононенка, серед іншого конфіскують:

  • понад 30 обʼєктів нерухомого майна (житлових і нежитлових приміщень, земельних ділянок);
  • кілька сотень мільйонів гривень;
  • майнові права, зокрема на бренди (Богуслаєву належить, наприклад, старий логотип ФК «Металург Запоріжжя»);
  • вогнепальну зброю.

23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. 18 жовтня СБУ поінформувала, що спільно з Офісом генпрокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва.

Експрезиденту «Мотор Січі» наприкінці жовтня 2022 року повідомили про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору), йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство встановило, що компанія «Мотор Січ» продавала авіаційні двигуни для військових гелікоптерів Росії навіть після 24 лютого 2022 року. Двигуни «Мотор Січ» знайшли у збитих російських гелікоптерах.

До слова, Солом'янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід колишньому президенту компанії «Мотор Січ» Вячеславу Богуслаєву у вигляді тримання під вартою до 12 червня без права застави.

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Теги: нерухомість Мотор Січ Антикорупційний суд В'ячеслав Богуслаєв

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