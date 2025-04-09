У Кам’янці-Подільському посилено заходи безпеки після загрози теракту

Російські агенти планували підірвати вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради

У Кам’янці-Подільському посилено заходи безпеки через повідомлення про загрозу терактів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Кам’янця-Подільського Михайла Посітка.

Зазначається, що адмінустанови буде обладнано системами відеоспостереження, щоб контролювати ситуацію в режимі реального часу. У міськраді зʼявиться спеціальне обладнання з металошукачами.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів ФСБ. Вони збиралися здійснити теракти, підірвавши вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради на Хмельниччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що фігуранти виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати.

Таким чином спецслужби РФ планували дестабілізувати суспільно-політичну обстановку, поширивши панічні настрої серед населення.

Правоохоронці затримали російських агентів на етапі виготовлення вибухівок в орендованій квартирі у центрі міста. Агенти мали встановити депутатські авто та провести біля них дорозвідку, щоб закласти вибухові пристрої.

Як повідомлялося, Служба безпеки та Національна поліція затримали в Одесі російського агента. Чоловік на замовлення ФСБ виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів по всій Україні. За даними слідства, одну з таких вибухівок росіяни залучили проти українських правоохоронців у місті Біляївка 23 березня цього року.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією запобігла ще одному теракту у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.

До слова, у Полтавській області затримано російську агентку, яка готувала підриви біля райвідділу поліції та міського територіально центру комплектування.