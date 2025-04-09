Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Кам’янці-Подільському посилено заходи безпеки після загрози теракту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Кам’янці-Подільському посилено заходи безпеки після загрози теракту
У міській раді з’явиться металодетектор
фото з відкритих джерел

Російські агенти планували підірвати вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради

У Кам’янці-Подільському посилено заходи безпеки через повідомлення про загрозу терактів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Кам’янця-Подільського Михайла Посітка.

Зазначається, що адмінустанови буде обладнано системами відеоспостереження, щоб контролювати ситуацію в режимі реального часу. У міськраді зʼявиться спеціальне обладнання з металошукачами.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів ФСБ. Вони збиралися здійснити теракти, підірвавши вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради на Хмельниччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що фігуранти виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати.
Таким чином спецслужби РФ планували дестабілізувати суспільно-політичну обстановку, поширивши панічні настрої серед населення.

Правоохоронці затримали російських агентів на етапі виготовлення вибухівок в орендованій квартирі у центрі міста. Агенти мали встановити депутатські авто та провести біля них дорозвідку, щоб закласти вибухові пристрої.

Як повідомлялося, Служба безпеки та Національна поліція затримали в Одесі російського агента. Чоловік на замовлення ФСБ виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів по всій Україні.  За даними слідства, одну з таких вибухівок росіяни залучили проти українських правоохоронців у місті Біляївка 23 березня цього року.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією запобігла ще одному теракту у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.

До слова, у Полтавській області затримано російську агентку, яка готувала підриви біля райвідділу поліції та міського територіально центру комплектування.

Теги: Хмельниччина теракт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У суді обвинувачений частково визнав вину
Військовий із ПТСР вдарив в обличчя поліцейського. Суд ухвалив несподіваний вердикт
6 квiтня, 13:45
Росіяни вербують для своїх завдань переважно неповнолітніх
Кожен 5 завербований – неповнолітній. СБУ розкрили план вербування спецслужб Росії
2 квiтня, 21:07
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Виготовляв вибухівку для терактів в Україні: на Одещині викрили агента ФСБ
2 квiтня, 14:23
Зловмисники перебувають під вартою
Двоє російських агентів готували теракт у Львові: що хотіли атакувати
2 квiтня, 10:20
Відомо, що травми отримали двоє людей, загиблих немає
Вибух автівки у Рівному. СБУ заявила про спробу теракту
20 березня, 19:06
Підпал магазину Ikea російські найманці здійснили 9 травня 2024-го
Литовські спецслужби виявили «російський слід» у справі про підпал Ikea
17 березня, 15:49
Правоохоронці затримали жінку «на гарячому»
Російська агентка планувала скоїти подвійний теракт у Миколаєві
13 березня, 12:21
Правоохоронці нагадують, щоб не стати «терористом-смертником», повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ
Підривають агентів, як зайвих свідків. СБУ попередила українців про нову тактику РФ
12 березня, 17:02
Контррозвідники СБУ завчасно викрили ворожого агента і затримали його
Російський агент на Хмельниччині стежив за аеродромами і готував підрив біля ТЦК
12 березня, 11:31

Події в Україні

У Кам’янці-Подільському посилено заходи безпеки після загрози теракту
У Кам’янці-Подільському посилено заходи безпеки після загрози теракту
Сирський припустив, скільки часу Україна протримається без допомоги США
Сирський припустив, скільки часу Україна протримається без допомоги США
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації
Українські бійці відбили позиції на Покровському напрямку
Українські бійці відбили позиції на Покровському напрямку
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала пів години
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала пів години
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
60K
Батько ексміністра-втікача хоче повернути в держави майже 50 кг золота
15K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
13K
«Свого сина в армію не пущу». Рівненський ТЦК відреагував на скандальну заяву підполковника
8441
Чому російський цар Микола, а не Нікалай? Мовознавиця пояснила правило

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua