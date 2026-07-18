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Удари по «тіньовому флоту» РФ: з'явилися нові супутникові знімки уражених суден

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Удари по «тіньовому флоту» РФ: з'явилися нові супутникові знімки уражених суден
Знімки з космосу зафіксували скупчення танкерів в одній із точок Азовського моря
фото: DniproOfficial / супутникові знімки

OSINT-джерела: знімки датовані 13 липня 2026 року

У мережі з'явилися нові супутникові знімки, що фіксують наслідки ударів по «тіньовому флоту» Росії в Азовському морі – на кадрах видно вісім раніше уражених танкерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на osint-канал DniproOfficial

Удари по «тіньовому флоту» РФ: з'явилися нові супутникові знімки уражених суден фото 1
фото: DniproOfficial

Знімки датовані 13 липня 2026 року. Судна зафіксовані за такими координатами:

  • 45.3705734, 36.6826662
  • 45.4610806, 36.641434
  • 45.5260622, 36.8287922
  • 45.5014885, 36.751428
  • 45.5117432, 36.7623193
  • 45.5117432, 36.7623193
  • 46.1010219, 38.0066856

В одній із точок координати повторюються – ймовірно, там зафіксовано одразу два судна, пришвартовані борт до борту.

8 фото
На весь екран
супутникові знімки уражених суден РФ
фото: DniproOfficial / супутникові знімки

Нагадаємо, у ніч на 13 липня Сили безпілотних систем уразили 15 суден «тіньового флоту» РФ в Азовському морі – сім танкерів, п'ять суховантажів, пором і два буксири. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді, уточнивши, що загалом з 6 до 13 липня результативних ударів завдано по 105 російських плавзасобах.

Раніше «Главком» також публікував супутникові знімки уражених танкерів в Азовському морі, а до цього дрони СБС за одну ніч уразили ще 11 суден «тіньового флоту» РФ.

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Теги: Азовське море безпілотник пором дрон флот РФ Роберт Бровді

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Політика

Удари по «тіньовому флоту» РФ: з'явилися нові супутникові знімки уражених суден
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