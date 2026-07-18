Удари по «тіньовому флоту» РФ: з'явилися нові супутникові знімки уражених суден
OSINT-джерела: знімки датовані 13 липня 2026 року
У мережі з'явилися нові супутникові знімки, що фіксують наслідки ударів по «тіньовому флоту» Росії в Азовському морі – на кадрах видно вісім раніше уражених танкерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на osint-канал DniproOfficial.
Знімки датовані 13 липня 2026 року. Судна зафіксовані за такими координатами:
- 45.3705734, 36.6826662
- 45.4610806, 36.641434
- 45.5260622, 36.8287922
- 45.5014885, 36.751428
- 45.5117432, 36.7623193
- 45.5117432, 36.7623193
- 46.1010219, 38.0066856
В одній із точок координати повторюються – ймовірно, там зафіксовано одразу два судна, пришвартовані борт до борту.
Нагадаємо, у ніч на 13 липня Сили безпілотних систем уразили 15 суден «тіньового флоту» РФ в Азовському морі – сім танкерів, п'ять суховантажів, пором і два буксири. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді, уточнивши, що загалом з 6 до 13 липня результативних ударів завдано по 105 російських плавзасобах.
Раніше «Главком» також публікував супутникові знімки уражених танкерів в Азовському морі, а до цього дрони СБС за одну ніч уразили ще 11 суден «тіньового флоту» РФ.
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