Сили оборони уразили два мости на окупованих територіях

Генштаб розкрив наслідки атаки на нафтопереробний завод «Слов'янський» у Слов'янську-на-Кубані та повідомив про інші уражені цілі противника

Сили оборони України 29 червня та в ніч на 30 червня уразили важливі об’єкти противника – зокрема, автомобільний міст у тимчасово окупованій частині Запорізької області та залізничний міст у захопленому Криму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«Уражено автомобільний міст у районі Азовського Запорізької області, а також залізничний міст у районі населеного пункту Ічкі у тимчасово окупованому українському Криму. Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Результати ураження уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Веселої Лопані Білгородської області РФ, Комара на Донеччині, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області.

Також уражено командно-спостережний пункт окупантів у районі Старомлинівки Донецької області.

За результатами оцінки ураження, завданого 28 червня 2026 року по нафтопереробному заводу «Слов'янський» у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край РФ), підтверджено знищення чотирьох резервуарів загальним об'ємом 35 тис. м куб, пошкодження ще дев'яти резервуарів загальним об'ємом 30 тис. м куб., а також установки переробки нафти.

Нагадаємо, Сили оборони України 28 червня та в ніч на 29 червня завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів. Серед уражених цілей – три мости, склад матеріально-технічних засобів, пункти управління безпілотниками та об'єкти, що забезпечували військовий зв'язок.

Як повідомлялося, у ніч на 28 червня безпілотники атакували Слов’янський нафтопереробний завод, що в Краснодарському краї РФ. На НПЗ сталося займання через падіння уламків БПЛА.

Крім того, вранці 28 червня безпілотники атакували місто Ярославль у Росії. Унаслідок атаки було уражено Ярославський нафтопереробний завод. На НПЗ, ймовірно, розгорілася пожежа, оскільки видно задимлення.