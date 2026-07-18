Уперше за понад десять років флот РФ покинув Середземне море

Уперше за 12 років у Середземному морі не залишилося жодного російського бойового корабля

Аналітики пояснили, чому Росія втратила військову присутність у Середземному морі

РФ вперше з 2013 року повністю втратила військову присутність у Середземному морі. Станом на 1 липня в акваторії не залишилося жодного російського бойового корабля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані аналітичного ресурсу Russian Forces Spotter.

За інформацією аналітиків, на ситуацію вплинули одразу кілька чинників. Насамперед ідеться про рішення Туреччини після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закрити протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів обох країн, відповідно до Конвенції Монтре. Через це Чорноморський флот Росії втратив можливість вільно перекидати кораблі між Чорним і Середземним морями.

Ще однією причиною стали події у Сирії. Після зміни влади наприкінці 2024 року Росія фактично втратила можливість повноцінно використовувати пункт матеріально-технічного забезпечення у Тартусі, який тривалий час був головною базою російського флоту в регіоні.

Крім того, частина кораблів була спрямована на виконання інших завдань. Зокрема, окремі судна супроводжують державні та спеціальні кораблі Росії у північній частині Європи, зокрема райони біля узбережжя Великої Британії.

Останні російські кораблі залишили Середземне море у червні. 4 червня супутники зафіксували фрегат «Адмірал Касатонов» і танкер «Академік Пашин» у сирійському Тартусі. Згодом вони відвідали єгипетську Олександрію з нагоди Дня Росії, після чого були помічені біля берегів Сардинії та 22 червня прибули до алжирського порту Оран. Після цього кораблі залишили акваторію Середземного моря.

Водночас експерти вважають, що така ситуація навряд чи буде довготривалою. Середземне море залишається важливим маршрутом для виходу російського флоту до Світового океану, тому Москва, ймовірно, шукатиме нову базу в регіоні. Одним із найбільш імовірних варіантів називають Судан, який раніше заявляв про готовність ратифікувати угоду з Росією щодо створення військово-морської бази на узбережжі Червоного моря.

Нагадаємо, українські дрони 18 липня уразили ще 13 російських суден в межах операції «МоЛоЧКа», головна мета якої – зірвати нафтову логістику Росії в Азовському та Чорному морях.