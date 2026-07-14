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У Києві втретє за добу оголошено повітряну тривогу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві втретє за добу оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння

Станом на 17:47 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Зауважимо, що у столиці тривогу оголошено втретє за добу.

Нагадаємо, триває 1602-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: тривога війна

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