У Києві втретє за добу оголошено повітряну тривогу
Тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння
Станом на 17:47 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Зауважимо, що у столиці тривогу оголошено втретє за добу.
Нагадаємо, триває 1602-й день повномасштабної війни в Україні.
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