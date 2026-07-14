У Києві втретє за добу оголошено повітряну тривогу

Тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння

Станом на 17:47 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Зауважимо, що у столиці тривогу оголошено втретє за добу.

Нагадаємо, триває 1602-й день повномасштабної війни в Україні.