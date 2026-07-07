Крим другу добу без світла: електропостачання відновлено лише в Керчі

Без світла залишився весь окупований півострів, а в окремих районах зникли також вода та зв'язок

Блекаут розпочався в ніч на 7 липня після масованої атаки безпілотників по енергетичних об'єктах півострова

На окупованому Росією Кримському півострові другу добу тривають масштабні перебої з електропостачанням після ударів по енергетичній інфраструктурі.

За даними місцевої окупаційної влади та повідомленнями у кримських чатах, станом на вечір 7 липня повністю відновити електропостачання вдалося лише в Керчі, пише «Главком».

Як свідчить карта, оприлюднена російським виданням «Агентство» на основі повідомлень місцевих ЗМІ, без електроенергії залишаються більшість міст і районів Криму, ще в кількох населених пунктах електропостачання відновлено лише частково.

Блекаут розпочався в ніч на 6 липня після масованої атаки безпілотників по енергетичних об'єктах півострова. Російське Міноборони заявляло про нібито збиття 64 українських дронів над Кримом.

Окрім відключень електроенергії, у низці міст і районів виникли проблеми з водопостачанням. Без води залишилися мешканці Сімферопольського, Бахчисарайського, Білогірського, Джанкойського, Красноперекопського та Феодосійського районів, а також Алушти, Євпаторії, Керчі, Сак і Щолкіного.

Перебої вплинули й на роботу транспорту. В Євпаторії припинили рух трамваї, у Севастополі тролейбуси курсують із затримками, а автобуси відстають від графіка. Через перебої зі зв'язком кримські мобільні оператори запровадили аварійний роумінг, щоб абоненти могли підключатися до будь-якої доступної мережі.

Місцеві жителі також повідомляють про дефіцит пального. За їхніми словами, на автозаправках утворюються великі черги, а ціни на бензин різко зросли. Один із мешканців Севастополя стверджує, що вартість літра бензину вже сягнула 215 рублів, тоді як на території РФ він коштує близько 72 рублів.

Нагадаємо, напередодні командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) повідомив, що українські військові уразили п'ять електропідстанцій та газорозподільчу станцію в окупованому Криму, а також заявив про удари по російських танкерах в Азовському морі.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська операція з ураження військових і логістичних об'єктів у тимчасово окупованому Криму вже приносить перші результати. За його словами, Сили оборони України змогли сповільнити мілітаризацію півострова та завдати відчутних втрат російській військовій інфраструктурі.