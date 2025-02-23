Ворог просунувся поблизу Куп'янська, Покровська, Часового Яру – карти ISW

На інших напрямках ворог зберігав військову присутність, але не наступав

Армія РФ просунулась поблизу Куп'янська, Покровська, Часового Яру та на Курщині. Також ворог наступав на Курахівському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська просунулися в Курській області. Вони продовжували наступ уздовж міжнародного кордону та на північний схід Сумської області; на північний захід від Суджі в районі Нікольського, Свердліково і Лебедевки; і на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки та Уланок.

Харківщина

22 лютого російські війська продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просувалися. 21 і 22 лютого російські війська атакували на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська.

Луганщина

Російські війська просунулися під Куп’янськ. 21 і 22 лютого російські війська продовжували наступати на північ від Куп’янська в районах Західного та Дворічної та на північний схід від Куп’янська в районі Фіголівки.

22 лютого російські війська продовжували обмежені наступальні дії на напрямку Борова, але не просувалися. 21 і 22 лютого російські війська продовжували наступати на північний схід від Борової біля Загризового.

22 лютого російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. 21 і 22 лютого російські війська продовжували наступати на північний схід від Лиману в районі Іванівки, Тернів, Ямполівки, Новолюбівки та Колодязі та на південний схід від Лиману в районі Серебрянського лісу.

Донеччина

22 лютого російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просувалися. 22 лютого російські війська наступали на північний схід від Сіверська біля Білогорівки.

Російські війська просунулися в напрямку Часів Яр. 21 і 22 лютого російські війська наступали на північний схід від Часового Яру в районі Василівки та на південь від Часового Яру в районі Ступочок і Білої Гори.

22 лютого російські війська продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися. Російські війська атакували під самим Торецьком; на північ від Торецька біля Кримського та Диліївки; і на захід від Торецька біля Щербинівки 21 і 22 лютого.

Російські війська просунулися на південь і південний схід від Покровська. Російські війська продовжували штурми на схід від Покровська в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Новоторецького, Єлизаветівки, Свиридонівки та Промінь; на південь від Покровська біля Даченського і Піщаного; на південний захід від Покровська біля Котлиного, Удачного, Молодецького, Сергіївки, Надіївки, Новоолександріївки, Преображенки та Запоріжжя 21 і 22 лютого.

Російські війська просунулися на Курахівському напрямку. 21 і 22 лютого російські війська продовжували наступати на захід від Курахового в районі Андріївки, Улакли та Костянтинополя.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися в західну Андріївку.

Південь

22 лютого російські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але не просувалися. 21 і 22 лютого російські війська вели наступальні дії на північ від Роботиного в напрямку Оріхова та на північний захід від Роботиного в районі Щербаків, Кам’янського та П’ятихаток.

Нагадаємо, що триває 1095-й день повномасштабної війни в Україні.