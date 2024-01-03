Австрія понад 10 разів викликала посла РФ через війну проти України та удари по цивільних

З початку повномасштабної війни Австрія підтримала та приєдналася до всіх 12 пакетів санкцій ЄС щодо РФ

Австрія засуджує війну та жорстокі атаки країни-агресорки

Австралійське МЗС понад 10 разів викликало посла Росії через те, що засуджує агресивну війну РФ проти України та жорстокі атаки на цивільну інфраструктуру. Про це повідомило міністерство країни у коментарі «Укрінформу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Австрія неодноразово займала чітку позицію і засуджувала незаконну, невиправдану і неспровоковану російську агресивну війну проти України на всіх політичних рівнях, востаннє – 29 грудня. Це стосується, зокрема, жорстоких атак на цивільну інфраструктуру з численними жертвами», - заявило австралійське МЗС.

Міністерство підкреслило, що Австрія продовжуватиме «рішуче відстоювати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України стільки, скільки буде потрібно».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«З огляду на це з 22 лютого 2022 року російський посол був викликаний вже понад 10 разів. Ми, звісно, залишаємо за собою право на подальші виклики», – відповіло МЗС країни на запитання про те, чи буде викликаний російський посол для висловлення протесту у зв’язку з ракетним тероризмом РФ.

Міністерство Австрії також наголосило, що країна «підтримала і приєдналася до всіх 12 пакетів санкцій ЄС від початку війни», а також готова вжити «подальших заходів у майбутньому, зокрема щоб якомога краще запобігти обходу санкцій і закрити лазівки».

Австралійське МЗС нагадало і про «важливий і всебічний внесок» Австрії у підтримку України – на сьогодні на двосторонній основі було надано понад 206 млн євро державної фінансової та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, українські біженці в Австрії – високоосвічені люди, частина з яких приїхали залишитися, а на вибір країни впливала наявність соціальних зв'язків (родичів чи друзів). Згідно з результатами дослідження, українці, які приїхали до Відня, краще уявляють собі перебування на тривалий час, ніж ті, хто оселився у Кракові (Польща), і більше з них мають вищу освіту.