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Австрія понад 10 разів викликала посла РФ через війну проти України та удари по цивільних

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Австрія понад 10 разів викликала посла РФ через війну проти України та удари по цивільних
З початку повномасштабної війни Австрія підтримала та приєдналася до всіх 12 пакетів санкцій ЄС щодо РФ
фото: Depositphotos

Австрія засуджує війну та жорстокі атаки країни-агресорки 

Австралійське МЗС понад 10 разів викликало посла Росії через те, що засуджує агресивну війну РФ проти України та жорстокі атаки на цивільну інфраструктуру. Про це повідомило міністерство країни у коментарі «Укрінформу».

«Австрія неодноразово займала чітку позицію і засуджувала незаконну, невиправдану і неспровоковану російську агресивну війну проти України на всіх політичних рівнях, востаннє – 29 грудня. Це стосується, зокрема, жорстоких атак на цивільну інфраструктуру з численними жертвами», - заявило австралійське МЗС.

Міністерство підкреслило, що Австрія продовжуватиме «рішуче відстоювати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України стільки, скільки буде потрібно».

«З огляду на це з 22 лютого 2022 року російський посол був викликаний вже понад 10 разів. Ми, звісно, залишаємо за собою право на подальші виклики», – відповіло МЗС країни на запитання про те, чи буде викликаний російський посол для висловлення протесту у зв’язку з ракетним тероризмом РФ.

Міністерство Австрії також наголосило, що країна «підтримала і приєдналася до всіх 12 пакетів санкцій ЄС від початку війни», а також готова вжити «подальших заходів у майбутньому, зокрема щоб якомога краще запобігти обходу санкцій і закрити лазівки».

Австралійське МЗС нагадало і про «важливий і всебічний внесок» Австрії у підтримку України – на сьогодні на двосторонній основі було надано понад 206 млн євро державної фінансової та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, українські біженці в Австрії – високоосвічені люди, частина з яких приїхали залишитися, а на вибір країни впливала наявність соціальних зв'язків (родичів чи друзів). Згідно з результатами дослідження, українці, які приїхали до Відня, краще уявляють собі перебування на тривалий час, ніж ті, хто оселився у Кракові (Польща), і більше з них мають вищу освіту.

Теги: Австрія росія війна посол

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