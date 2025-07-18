Disney бореться за Міккі Мауса в суді

Disney подає до суду на гонконгську компанію за «незаконні» прикраси з Міккі Маусом

Компанія Walt Disney Co подала позов до федерального суду Лос-Анджелеса проти гонконгської ювелірної компанії Red Earth Group, яка продає прикраси онлайн під брендом Satéur. Disney звинувачує компанію в продажу незаконних ювелірних виробів із зображенням Міккі Мауса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Disney стверджує, що маркетинг і брендинг колекції «Міккі 1928» від Satéur порушують її права на торговельну марку. У позові зазначається, що гонконгська компанія навмисно намагається обдурити клієнтів, змусивши їх думати, що ці вироби є офіційними товарами Disney.

«Satéur має намір представити Міккі Мауса як власний брендовий ідентифікатор для своїх ювелірних виробів та прагне скористатися впізнаваністю торгових марок Міккі Мауса та симпатією споживачів до Disney та його культового амбасадора Міккі Мауса», – йдеться в позові. Адвокати Disney стверджують, що онлайн-маркетингові зусилля Red Earth «широко використовують торгові марки Міккі Мауса та бренд Disney», зокрема формулювання, що описують ювелірні вироби як чудові для «фанатів Disney».

Найдавніша версія Міккі Мауса вперше з'явилася у фільмі «Пароплав Віллі» 1928 року. Минулого року вона стала суспільним надбанням після закінчення терміну дії авторських прав Disney, проте компанія все ще володіє правами на торговельну марку цього персонажа.

У позові стверджується, що Red Earth та Satéur намагаються використати статус суспільного надбання як «хитрощі», щоб припустити, що ювелірні вироби є законними, називаючи їх «Колекцією Міккі 1928 року» та стверджує, що їх продають на честь першої появи миші. Центральним елементом колекції є ювелірний виріб під назвою «Satéur Mickey 1928 Classique Ring», на якому на обручці є підвіска Steamboat Willie, що тримає синтетичний камінь.

«Disney, як і раніше, прагне запобігти незаконному порушенню прав на торговельну марку та захистити споживачів від плутанини, спричиненої несанкціонованим використанням Міккі Мауса та інших наших культових персонажів», – йдеться у заяві Disney.

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