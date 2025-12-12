Зеленський та Сирський приїхали в передовий командний пункт у Куп’янську

Глава держави заслухав доповідь про оборону Куп’янська

У Купʼянську президент України Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським зустрівся з воїнами та привітав їх із Днем Сухопутних військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

На передовому командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого глава держави заслухав доповідь командира Анатолія Лисецького щодо оперативної обстановки у смузі відповідальності бригади, а також спільних із суміжними підрозділами дій щодо виконання завдань з оборони, зокрема лівого берега Купʼянська.

Глава держави привітав Захисників привітав із Днем Сухопутних військ та відзначив їх державними нагородами – орденами Богдана…

Окремо йшлося про невдалі спроби росіян закріпитися в цій частині міста. За словами підполковника, російське командування на місці дає неправдиву інформацію щодо реального контролю над Куп’янськом – не лише військово-політичному керівництву Росії, а й солдатам, яких посилають на штурми наосліп.

Президент також поспілкувався з воїнами підрозділів, що залучені до оборони міста, про завдання, які стоять перед ними. Володимир Зеленський подякував захисникам за службу й відзначив їх державними нагородами, зокрема орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів і «За мужність» І–ІІІ ступенів.

«Я вас вітаю з вашим днем – Днем Сухопутних військ України. Важливий день. День важливий не тільки для вас – я впевнений, що для всіх ваших рідних, близьких, для всієї України. Я знаю, що багато з вас воюють із самого початку війни і багато людей на передовій без пауз. Я високо ціную те, що ви так ставитеся до України, до нашої держави. Без вас ми б її просто втратили», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський приїхав у Купʼянськ. Глава держави наголосив, що надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії.

Як повідомлялося, воїни Сил оборони заблокували російських окупантів у Куп'янську та зачистили всю північно-західну околицю міста. Тим часом пропаганда РФ продовжує поширювати дезінформаційні повідомлення про «повний контроль» над Куп’янськом та про «успішне відбиття» російськими загарбниками українських наступів на місто.

До слова, начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов каже, що російські війська поспішили з наступом на Купʼянськ та переоцінили власні можливості. Окупанти зазнають втрат у міських районах.