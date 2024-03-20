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Зеленський про удар РФ про Харкову: Україна ще більш влучно відповідатиме

Ірина Луцак
glavcom.ua
Зеленський про удар РФ про Харкову: Україна ще більш влучно відповідатиме
Президент прокоментував удар росіян по Харкову, у результаті якого загинули 5 людей
фото з відкритих джерел

Усі регіони України потребують більшої кількості ППО – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував удар росіян 20 березня по Харкову, у результаті якого загинули 5 людей.

«Наш Харків. Уже понад два роки Харків та область зазнають страшних російських ударів. Зруйнована ракетами Салтівка, пошкоджені інші райони та вулиці міста. Зруйновані села та містечка в області. Сьогодні – черговий удар Росії по Харкову, ні на що не здатний вплинути, окрім того, що Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме».

За його словами, усі регіони України, які потерпають від ударів російських військ, потребують ППО.

«Всі це мають усвідомлювати. Харкову потрібно достатньо систем ППО. Сумщині потрібна ППО. Чернігівщині та всім іншим нашим регіонам, які потерпають від російського терору. Ці захисні системи є в партнерів. І партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, о 12:20 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом о 12:46 у Києві та області, а також на Черкащині оголосили відбій небезпеки. Натомість тривога триває у низці областей.

В той час у Харкові пролунав вибух. Очевидці повідомляли про стовп диму в районі промислової зони. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання сталася велика пожежа. Він також зазначив, що внаслідок російського удару є поранені, а їхню кількість встановлюють.

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Теги: Володимир Зеленський Харків обстріл

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