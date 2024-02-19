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ЗСУ представили нового командувача Об’єднаних сил

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ представили нового командувача Об’єднаних сил
До призначення Содоль обіймав посаду командувача Морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ
фото з відкритих джерел

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ Содоль відповідав за оборону на одній з найскладніших ділянок фронту

Сьогодні особовому складу командування Об'єднаних сил ЗСУ було представлено новопризначеного командувача. Цю посаду обійняв генерал-лейтенант Юрій Содоль. Про це йдеться в дописі Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Кадрова перестановка у командуванні відбулась ще 11 лютого, тоді президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Сергія Наєва та призначив на його місце Сергія Содоля.

До призначення Содоль обіймав посаду командувача Морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ. Ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії Содоль відповідав за оборону на одній з найскладніших ділянок фронту.

Юрій Содоль народився 26 грудня 1970 року в Чугуєві, Харківської області, у родині військових. Свою освіту він отримав у Маріуполі, Донецької області, закінчивши середню школу у 1988 році. Тоді ж вступив до Сумського вищого артилерійського командного училища, де завершив навчання у 1992 році.

Військовий також успішно закінчив Національну академію оборони України у 2002 році, за спеціальністю бойове застосування та управління діями підрозділів Сухопутних військ.

У 2003 році Содоль розпочав службу в Десантних військах ЗСУ Юрій Содоль розпочав. А у 2007 році був призначений командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

З 2014 року Содоль воює проти Росії. Спочатку на посаді командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Содоль очолював військові операції в найгарячіших точках: бої за Рубіжне, штурм Ямполя, оборона Донецького аеропорту, прикриття виходу українських сил з Дебальцевого.

У 2015 році Содоля призначено першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а з березня 2018 року він обіймав посаду Командувача Морської піхоти ВМС Збройних сил України.

У лютому 2022 року Содоля було нагороджено званням Героя України за активну участь у боях під Волновахою, Донецької області. Він там організував успішний контрнаступ та вивів людей з-під атаки противника. Це дало змогу врятувати життя сотням військових. Він також брав участь в обороні Маріуполя.

У 2023 році Содоль очолював оперативно-тактичне угруповання у Донецьку на Вугледарському напрямку.

Раніше новий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав генерал-майора Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генерального штабу.

Як відомо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

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Теги: ЗСУ війна Олександр Сирський

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