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Наталія Гуменюк отримає нову посаду – нардеп

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Гуменюк отримає нову посаду – нардеп
Наталія Гуменюк ймовірно буде керівником або замісником з комунікацій
фото з відкритих джерел

Гуменюк отримає посаду в ОК Південь

Наталія Гуменюк ймовірно очолить посаду керівника пресцентру Сил оборони Півдня. Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко. 

«Сумували за Наталею Гуменюк? Не сумуйте. Вона повертається. В ОК Південь буде тепер комунікаціями займатись», – йдеться в повідомленні.

За словами Гончаренка, Гуменюк буде або головою, або замісником з комунікацій Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, що 19 квітня Наталію Гуменюк звільнено з посади начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня: «Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024».

Напередодні звільнення низка медійників звинуватили Наталю Гуменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці. Вони вимагають від військового керівництва замінити Наталю Гуменюк «на компетентнішу особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями».

Теги: Наталія Гуменюк ЗСУ Україна робота

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