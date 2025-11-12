Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

«Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони не йдеться»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив поїздку на Покровський напрямок та заявив, що нині про контроль окупантів над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис головкома.

За словами генерала, стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань.

«Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України. Противник, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами», – зазначив він.

Основними завданнями ЗСУ залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових – для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених, зауважив головком.

«На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше – знищення легкої ворожої техніки. Військовослужбовці Сил оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника», – додав він.

Пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні сім діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 кв. км території Покровського району Донецької області.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що російська терористична армія та українські війська продовжують операції з перехоплення в напрямку Покровська Донецької області, оскільки темпи просування окупантів у місті та його околицях тимчасово знизилися.