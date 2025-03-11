Припинення війни: як це може бути і що каже світовий досвід?

За словами військових, складним для імплементації може бути не так припинення вогню, як процес розведення військ

«Розведення військ – поетапний, складний і дуже тривалий процес»

Для припинення бойових дій Україні спершу потрібно досягнути чітких політичних домовленостей, зокрема встановити умови та термін перемир’я на фронті, а також гарантії його дотримання. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Як зупиняються війни і чи готовий український фронт до такого?».

Генерал у відставці Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр.), називає припинення бойових дій «питанням технічним»

«Нам треба мати розуміння стратегічної перспективи, а потім обговорювати технологічні рішення. Стратегія поки що не окреслена. Тому сьогодні дуже зарано це (режим припинення вогню) обговорювати», – констатує генерал.

За словами військового, теоретично для припинення вогню потрібен одночасний наказ верховних головнокомандувачів України та РФ про припинення вогню, далі переговори про розведення військ і аж тоді розведення військ на обумовлену відстань.

За словами військових експертів, складним для імплементації може бути не так припинення вогню (що, в ідеалі, виконується за командою вищого військового керівництва обох армій), як процес розведення військ. «Для цього треба створити спільні робочі групи, які напрацьовуватимуть технології. Це буде поетапний, складний і дуже тривалий процес», – зауважує Ігор Романенко.

Тим часом полковник Андрій Ільєнко, який донедавна був директором Національного військово-історичного музею України, вважає, що процес розведення військ розтягнеться на довгі місяці.

Ільєнко каже, що в цьому питанні неможливо спертися на світовий досвід, оскільки досі війни такого масштабу та інтенсивності закінчувалися не розведенням військ, а поразкою однієї зі сторін чи витісненням противника зі спірної території.

Досвід перемир’я, укладеного не без сприяння США в січні 2025 року між Ізраїлем та ісламістським рухом ХАМАС є зовсім нерелевантним. Бойові дії тривали на малій території, між регулярною армією та організованими бойовиками; з боку Ізраїлю було задіяно близько 30 тисяч військових.

Ільєнко вважає, що певні асоціації можна знайти з закінченням Корейської війни у 1953 році, проте найбільшою ударною силою там були війська інших країн – Китаю, що воював на боці комуністичної Північної Кореї та США в коаліції з 15 країнами з мандатом ООН (на боці Півдня). Фінал війни визначали саме вони, вивівши свої контингенти з півострова.

Півострів, що був колонією союзницької Гітлеру Японії, з закінченням Другої світової окупували з півночі Радянський Союз, з півдня – Сполучені Штати, і корейська нація була штучно розділена, так само, як і німецька. Отож ця історія погано «надягається» на сучасний момент, війну, яку веде Росія проти України.

Водночас початок переговорів про мир між двома частинами розкраяної Кореї прискорила смерть радянського диктатора Сталіна. Після укладення перемир’я у 1953 році війська КНДР та Південної Кореї були розведені по обидва боки демаркаційної лінії довжиною у 248 км, що пролягла по 38-й паралелі, це фактично кордон, встановлений ще під час поділу півострова у 1945 році.

Варіант можливої «дорожньої карти» представив Женевський центр політики безпеки (GCSP). Документ, опублікований 10 березня на сайті організації, розробляли анонімізовані фахівці з України, РФ, Євросоюзу та США – безпекові аналітики та відставні військові.

Як повідомив The New York Times з посиланням на директора GCSP Томаса Гремінгера, всі експерти були залучені «в особистій якості», тобто не є офіційними представниками своїх країн. Ключовим кроком до припинення вогню міжнародні фахівці назвали створення по лінії боєзіткнення буферної зони завширшки щонайменше 10 км, яку патрулюватимуть 5 тис. цивільних і поліцейських.

Тим часом гарантуватимуть безпеку приблизно 10 тис. іноземних військових. За дотриманням перемир’я стежитиме міжнародна спільна комісія, до складу якої увійдуть українські та російські військові.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський ставить завдання закінчити війну у 2025 році.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що шанс, що Україна повернеться до довоєнних кордонів 2014 року, є малоймовірним.

Також колишній спеціальний представник США в Україні Курт Волкер заявив, що Україна не зможе повернути всі окуповані Росією території військовим шляхом.

До слова, американський президент Дональд Трамп заявив, що у Росії «немає карт» на переговорах щодо України, хоча ще минулого тижня, за його версією, вони були.