Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 12 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 12 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 21430 бойових броньованих машини
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1430 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 12 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у війні на 12 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 12 березня втратила:

  • особового складу – близько 889050 (+1430) осіб,
  • танків – 10306 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 21430 (+7) од,
  • артилерійських систем – 24390 (+44) од,
  • РСЗВ – 1314 (+1) од,
  • засоби ППО – 1103 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 28912 (+111),
  • крилаті ракети – 3121 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40274 (+69) од,
  • спеціальна техніка – 3777 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 12 березня
Втрати ворога станом на ранок 12 березня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 12 березня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них шість рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 12 березня
Активність ворожого флоту станом на ранок 12 березня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1113-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Азовське море Чорне море втрати Генштаб Україна росія війна окупанти ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За добу відбулося 107 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2025 року
14 лютого, 00:32
Представники бригад передусім відбиратимуть тих добровольців, які зможуть виконувати задачі, передбачені штатними посадами
Кому з добровольців віком 18-24 роки можуть відмовити в підписанні контракту? Відповідь Міноборони
13 лютого, 14:33
Жінки-медики можуть долучитися до військової служби лише добровільно
Ляшко розкрив умови мобілізації розброньованих медиків
17 лютого, 21:19
Українські захисники відбили штурм ворожої піхоти
Сили оборони відбили російський штурм поблизу Вовчанська (відео)
18 лютого, 11:35
У Вишгородській громаді зафіксовано незначні пошкодження приватного будинку
Пошкоджений будинок та автівки: наслідки дронової атаки РФ на Київщині
19 лютого, 08:58
Локалізовано пожежу у 20 квартирах
Атака на Добропілля: щонайменше 11 загиблих та десятки поранених (фото)
8 березня, 07:02
Українські військові не вірять, що Росія дотримуватимуться режиму перемир’я, адже з 2014 по 2022 рік вона постійно порушувала мирні домовленості
«Це буде велика біда». Українські військові – про перемир'я, на яке штовхають Україну
Вчора, 15:31
Андрій Іллєнко (ліворуч) з комнадиром батальйону «Свобода» Петром Кузиком у Бахмуті, 2023 рік
«Мирний договір не повинен дорівнювати капітуляції». Українські військові – про формат зупинки війни
Вчора, 15:46
ЗСУ залишаються «головною гарантією безпеки», наголосив Себастьєн Лекорню
Франція виступила проти демілітаризації України
Вчора, 14:25

Події в Україні

Окупанти атакували Кривий Ріг балістикою, є влучання
Окупанти атакували Кривий Ріг балістикою, є влучання
Втрати ворога станом на 12 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Партизани «Атеш» влаштували серію диверсій на залізниці в Криму
Партизани «Атеш» влаштували серію диверсій на залізниці в Криму
Частина українських бригад, включаючи найбоєздатніші, вийшла з Курщини – Forbes
Частина українських бригад, включаючи найбоєздатніші, вийшла з Курщини – Forbes
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
81K
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
62K
Угорський депутат, який зірвав виступ Орбана, за день назбирав гроші на штраф
14K
Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США
13K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Вчора, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Вчора, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
10 березня, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
10 березня, 03:23

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua