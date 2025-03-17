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У Краснодарському краї пролунали вибухи через атаку дронів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Краснодарському краї пролунали вибухи через атаку дронів
Краснодарський край атаковано дронами
фото: Укрінформ

Зазначається, що над регіоном працювали засоби протиповітряної оборони через масовану атаку безпілотників

Пізно ввечері 16 березня в районі Єйська Краснодарського краю пролунали вибухи. Про повідомляє «Главком» із посиланням на російські джерела.

Зазначається, що над регіоном працювали засоби протиповітряної оборони через масовану атаку безпілотників.

Жителі повідомляли про серію вибухів як у місті, так і над акваторією Азовського моря. Російські ресурси заявляють, що «збито кілька повітряних цілей», проте офіційних коментарів від місцевої влади щодо наслідків атаки поки немає.

У соцмережах припускають, що головною ціллю удару міг стати військовий аеродром у цьому районі.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня в російському Туапсе зазнав атаки нафтопереробний завод, на якому пожежа триває вже понад добу. У мережі опубліковано супутникові знімки, що підтверджують масштаб загоряння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Схеми».

Повідомляється, що згідно з даними сервісу Sentinel EO Hub Browser, вогонь не вщухає від моменту удару по підприємству. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що внаслідок атаки загорівся резервуар із бензином, а площа пожежі перевищила тисячу квадратних метрів.

Також у ніч на 15 березня Волгоград зазнав атаки невідомих дронів. За попередньою інформацією, під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод, а також зафіксовано пожежу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається, що після ударів загорілася територія поблизу залізничної станції «Сарепта». Імовірною ціллю атаки міг бути НПЗ, розташований приблизно за два кілометри від станції. У мережі поширилися кадри вибухів і вогню. Деякі свідки говорять про займання трави, що могло статися через падіння уламків безпілотника.

 

Теги: безпілотник війна росія вибух аеродром

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