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Кабмін дозволив військовим частинам виробляти дрони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Кабмін дозволив військовим частинам виробляти дрони
фото ілюстративне

Майже 100% дронів для ЗСУ розробляються в Україні

Кабінет міністрів дозволив військовим частинам ЗСУ здійснювати господарську діяльність із виготовлення дронів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Доповнено перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил, затверджений постановою КМУ від 25.07.2000 N 1171, таким видом діяльності, як «Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту. За словами міністра, близько 20 українських компаній активно освоюють впровадження технологій штучного інтелекту в безпілотні апарати. За його словами, український дрон буде аналогічним російському «Ланцету». Протягом останніх шести місяців багато компаній працювали над тим, щоб створити такий аналог.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. 

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Теги: уряд дрон ЗСУ

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