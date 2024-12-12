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Відключення світла у Вінницькій області 13 грудня: як діятимуть графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Відключення світла у Вінницькій області 13 грудня: як діятимуть графіки
колаж: glavcom.ua

Причина відключення світла – дефіцит потужності в енергосистемі України

Завтра, 13 грудня, у Вінницькій області графіки погодинних відключень діятимуть з 06:00 по 21:00. Про це повідомляє «Вінницяобленерго».

«Диспетчер АТ «Вінницяобленерго» отримав команду від диспетчерського центру НЕК «Укренерго» на введення обмежень споживання потужності для непобутових споживачів області. Причина – дефіцит потужності в енергосистемі України, що виник через пошкодження енергетичної інфраструктури завданої ворогом», – йдеться у повідомленні.

Графіки відключення світла у Вінницькій області 12 грудня
Графіки відключення світла у Вінницькій області 12 грудня
скріншот

Коли не буде світла на Вінниччині 13 грудня

Перша та друга черги:

  • 06:00 – 08:00 можливе відключення світла.
  • 08:00 – 10:00 обов'язкове відключення світла.
  • 12:00 – 14:00 можливе відключення світла.
  • 14:00 – 16:00 обов'язкове відключення світла.
  • 18:00 – 20:00 можливе відключення світла.
  • 20:00 – 21:00 обов'язкове відключення світла.

Третя та четверта черги:

  • 08:00 – 10:00 можливе відключення світла.
  • 10:00 – 12:00 обов'язкове відключення світла.
  • 14:00 – 16:00 можливе відключення світла.
  • 16:00 – 18:00 обов'язкове відключення світла.
  • 20:00 – 21:00 можливе відключення світла.

П'ята та шоста черги:

  • 06:00 – 08:00 обов'язкове відключення світла.
  • 10:00 – 12:00 можливе відключення світла.
  • 12:00 – 14:00 обов'язкове відключення світла.
  • 16:00 – 18:00 можливе відключення світла.
  • 18:00 – 20:00 обов'язкове відключення світла.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів. Наразі ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

До слова, Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, незважаючи на зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. Про це повідомила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова. За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.

Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах

Нагадаємо, Міністерство енергетики України внесло зміни до інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Відповідний наказ Міненерго від 27 листопада 2024 року №439 набрав чинності 3 грудня 2024 року.

До слова, Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, незважаючи на зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. Про це повідомила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова. За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.

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Теги: відключення світла енергетика електроенергія Україна українці Вінниця вінничани Вінниччина

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