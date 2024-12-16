Відключення світла на Полтавщині 16 грудня: графіки

Графік погодинних відключень електроенергії триватиме з 07:00 до 20:00. Таке розпорядження дало НЕК «Укренерго»

У Полтавській області сьогодні, 16 грудня застосують новий графік погодинних відключень електроенергії. Вимикатимуть по одній, півтори та дві черги з 07:00 до 20:00. Про це повідомили на сайті «Полтаваобленерго».

Графік погодинних відключень електроенергії триватиме з 07:00 до 20:00. Таке розпорядження дало НЕК «Укренерго»:

з 07:00 по 08:00 кількість одночасно застосованих черг – 1 (обсяг розвантаження 60МВт.)

з 08:00 по 12:00 кількість одночасно застосованих черг – 2 (обсяг розвантаження 120МВт.)

з 12:00 по 15:00 кількість одночасно застосованих черг – 1.5 (обсяг розвантаження 90МВт.)

з 15:00 по 17:00 кількість одночасно застосованих черг – 2 (обсяг розвантаження 120МВт.)

з 17:00 по 19:00 кількість одночасно застосованих черг – 1.5 (обсяг розвантаження 90МВт.)

з 19:00 по 20:00 кількість одночасно застосованих черг – 1 (обсяг розвантаження 60МВт.)

Електрику вимикатимуть наступним чином:

1 черга, 1 підгрупа: 13:00-16:30

1 черга, 2 підчерга: 13:00-16:30

2 черга, 1 підгрупа: 15:00-16:30

2 черга, 2 підгрупа: 13:00-16:30

3 черга, 1 підгрупа: 07:00-09:30 та 16:00-19:30

3 черга, 2 підгрупа: 07:00-09:30 та 16:30-19:30

4 черга, 1 підгрупа: 08:00-09:30 та 19:00-20:00

4 черга, 2 підгрупа: 08:00-09:30 та 16:30-20:30

5 черга, 1 підгрупа: 09:30-13:30

5 черга, 2 підгрупа: 09:30-13:30

6 черга, 1 підгрупа: 09:30-13:00

6 черга, 2 підгрупа 09:30-13:00

Графіки адрес та до якої черги вони належать можна переглянути тут.

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.