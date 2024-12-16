Відключення світла на Полтавщині 16 грудня: графіки
Графік погодинних відключень електроенергії триватиме з 07:00 до 20:00. Таке розпорядження дало НЕК «Укренерго»
У Полтавській області сьогодні, 16 грудня застосують новий графік погодинних відключень електроенергії. Вимикатимуть по одній, півтори та дві черги з 07:00 до 20:00. Про це повідомили на сайті «Полтаваобленерго».
Графік погодинних відключень електроенергії триватиме з 07:00 до 20:00. Таке розпорядження дало НЕК «Укренерго»:
- з 07:00 по 08:00 кількість одночасно застосованих черг – 1 (обсяг розвантаження 60МВт.)
- з 08:00 по 12:00 кількість одночасно застосованих черг – 2 (обсяг розвантаження 120МВт.)
- з 12:00 по 15:00 кількість одночасно застосованих черг – 1.5 (обсяг розвантаження 90МВт.)
- з 15:00 по 17:00 кількість одночасно застосованих черг – 2 (обсяг розвантаження 120МВт.)
- з 17:00 по 19:00 кількість одночасно застосованих черг – 1.5 (обсяг розвантаження 90МВт.)
- з 19:00 по 20:00 кількість одночасно застосованих черг – 1 (обсяг розвантаження 60МВт.)
Електрику вимикатимуть наступним чином:
- 1 черга, 1 підгрупа: 13:00-16:30
- 1 черга, 2 підчерга: 13:00-16:30
- 2 черга, 1 підгрупа: 15:00-16:30
- 2 черга, 2 підгрупа: 13:00-16:30
- 3 черга, 1 підгрупа: 07:00-09:30 та 16:00-19:30
- 3 черга, 2 підгрупа: 07:00-09:30 та 16:30-19:30
- 4 черга, 1 підгрупа: 08:00-09:30 та 19:00-20:00
- 4 черга, 2 підгрупа: 08:00-09:30 та 16:30-20:30
- 5 черга, 1 підгрупа: 09:30-13:30
- 5 черга, 2 підгрупа: 09:30-13:30
- 6 черга, 1 підгрупа: 09:30-13:00
- 6 черга, 2 підгрупа 09:30-13:00
Графіки адрес та до якої черги вони належать можна переглянути тут.
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.
Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.
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