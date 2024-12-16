Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відключення світла на Полтавщині 16 грудня: графіки

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла на Полтавщині 16 грудня: графіки
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів
фото: «Укренерго»

Графік погодинних відключень електроенергії триватиме з 07:00 до 20:00. Таке розпорядження дало НЕК «Укренерго»

У Полтавській області сьогодні, 16 грудня застосують новий графік погодинних відключень електроенергії. Вимикатимуть по одній, півтори та дві черги з 07:00 до 20:00. Про це повідомили на сайті «Полтаваобленерго».

Графік погодинних відключень електроенергії триватиме з 07:00 до 20:00. Таке розпорядження дало НЕК «Укренерго»:

  • з 07:00 по 08:00 кількість одночасно застосованих черг – 1 (обсяг розвантаження 60МВт.)
  • з 08:00 по 12:00 кількість одночасно застосованих черг – 2 (обсяг розвантаження 120МВт.)
  • з 12:00 по 15:00 кількість одночасно застосованих черг – 1.5 (обсяг розвантаження 90МВт.)
  • з 15:00 по 17:00 кількість одночасно застосованих черг – 2 (обсяг розвантаження 120МВт.)
  • з 17:00 по 19:00 кількість одночасно застосованих черг – 1.5 (обсяг розвантаження 90МВт.)
  • з 19:00 по 20:00 кількість одночасно застосованих черг – 1 (обсяг розвантаження 60МВт.)

Електрику вимикатимуть наступним чином:

  • 1 черга, 1 підгрупа: 13:00-16:30
  • 1 черга, 2 підчерга: 13:00-16:30
  • 2 черга, 1 підгрупа: 15:00-16:30
  • 2 черга, 2 підгрупа: 13:00-16:30
  • 3 черга, 1 підгрупа: 07:00-09:30 та 16:00-19:30
  • 3 черга, 2 підгрупа: 07:00-09:30 та 16:30-19:30
  • 4 черга, 1 підгрупа: 08:00-09:30 та 19:00-20:00
  • 4 черга, 2 підгрупа: 08:00-09:30 та 16:30-20:30
  • 5 черга, 1 підгрупа: 09:30-13:30
  • 5 черга, 2 підгрупа: 09:30-13:30
  • 6 черга, 1 підгрупа: 09:30-13:00
  • 6 черга, 2 підгрупа 09:30-13:00

Графіки адрес та до якої черги вони належать можна переглянути тут.

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

Читайте також:

Теги: Полтавщина Полтава черга Укренерго відключення світла електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак
Відключення світла 15 грудня: як діятимуть графіки
14 грудня, 20:49
Відключення світла 14 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла 14 грудня: як діятимуть графіки
13 грудня, 17:43
У світі продовжують активно використовувати пошуковик Google
Що гуглив світ у 2024 році: підсумки сервісу Google Trends
13 грудня, 08:59
Графіки відключення світла на 13 грудня: дані від «Укренерго»
Графіки відключення світла на 13 грудня: дані від «Укренерго»
12 грудня, 16:59
Відключення світла у Вінницькій області 12 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла у Вінницькій області 12 грудня: як діятимуть графіки
11 грудня, 19:26
Найбільше від руйнівних атак страждала енергосистема на Одещині
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
3 грудня, 12:53
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання
Світло вмикатимуть на 1-2 години: нові графіки відключень
28 листопада, 15:30
Столиця затвердила рекомендації щодо безпечного використання генераторів
Столиця затвердила рекомендації щодо безпечного використання генераторів
21 листопада, 21:08
Інвестиції в зелену енергетику виростуть після вирішення боргової кризи
Інвестиції в зелену енергетику виростуть після вирішення боргової кризи – інвестори
21 листопада, 18:27

Суспільство

Військовий та режисер монтажу проєкту «Реальна історія». Згадаймо Олега Сарела
Військовий та режисер монтажу проєкту «Реальна історія». Згадаймо Олега Сарела
Відключення світла на Полтавщині 16 грудня: графіки
Відключення світла на Полтавщині 16 грудня: графіки
Відключення світла на Львівщині 16 грудня: графіки
Відключення світла на Львівщині 16 грудня: графіки
У Білорусі звільнили з в’язниці багатодітну матір, яка є довіреною особою Тихановської
У Білорусі звільнили з в’язниці багатодітну матір, яка є довіреною особою Тихановської
В Україні ветерани отримуватимуть гроші від держави на спортзали та басейни
В Україні ветерани отримуватимуть гроші від держави на спортзали та басейни
Демограф розповів, що буде з населенням України після війни
Демограф розповів, що буде з населенням України після війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
288K
У масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки
124K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2024
18K
Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото)
17K
У Керченській протоці тонуть два російські танкери (відео)
16K
Демограф розповів, що буде з населенням України після війни

Новини

Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Вчора, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
14 грудня, 16:24

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua