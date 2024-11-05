Росіяни поцілили по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі: шестеро загиблих, є поранені

Масштаби руйнувань встановлюються, додав Федоров

Російські війська поцілили по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі, поранені двоє людей. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни завдали удар по Запоріжжю. Поцілили по обʼєкту інфраструктури. Попередньо, поранено двоє людей», – написав він у телеграмі.

ОНОВЛЕНО. Об 11:09 Федоров повідомив, що в оезультаті обстрілу шість людей загинуло та дев'ять поранені. На місці влучання сталася пожежа.

«Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу», – додав голова Запорізької обласної військової адміністрації

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Нагадаємо, через нічний російський обстріл Харкова постраждали дві жінки. У Шевченківському районі КАБ прилетів у лісосмугу, утім у трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одного з них пошкоджено фасад. Постраждали дві жінки. У них різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес. У Київському районі удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Серед ключових питань – посилення ППО, власне виробництво зброї та застосування далекобійних дронів.