Із якими хворобами ока можна уникнути мобілізації: перелік

Придатними до військової служби визначаються чоловіки, в яких діагностували легку форму глаукоми, короткозорість чи далекозорість

Чоловіка можуть звільнити від мобілізації через стан здоровʼя, зокрема через хвороби ока

Згідно зі ст. 23 Закону України № 3543-XII Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, визначено перелік хвороб, які є підставою для винесення рішення ВЛК про непридатність та звільнення від мобілізації.

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Чоловіка можуть звільнити від мобілізації через стан здоровʼя, зокрема через хвороби ока.

У результаті чоловіка можуть визнати непридатним до служби з виключенням із військового обліку, якщо в нього:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій;

хвороби усіх частин ока, придаткового апарату на обох очах з частими загостреннями чи зниженням зорових функцій, що прогресує – рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології;

глаукома у важкій стадії;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість чи далекозорість ока в одному з меридіанів понад 12,0 діоптрій чи астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 діоптрій;

гострота зору нижче 0,1 або сліпота;

відсутнє очне яблуко при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроті зору обох очей 0,2 і нижче.

Натомість придатними до військової служби визначаються чоловіки, в яких діагностували легку форму глаукоми, короткозорість чи далекозорість до 6,0 діоптрій, астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції до 3,0 діоптрій, порушення кольоровідчуття – дихромазія, аномальна трихромазія.