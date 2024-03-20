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Із якими хворобами ока можна уникнути мобілізації: перелік

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Із якими хворобами ока можна уникнути мобілізації: перелік
Придатними до військової служби визначаються чоловіки, в яких діагностували легку форму глаукоми, короткозорість чи далекозорість
фото з відкритих джерел

Чоловіка можуть звільнити від мобілізації через стан здоровʼя, зокрема через хвороби ока

Згідно зі ст. 23 Закону України № 3543-XII Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, визначено перелік хвороб, які є підставою для винесення рішення ВЛК про непридатність та звільнення від мобілізації.

Чоловіка можуть звільнити від мобілізації через стан здоровʼя, зокрема через хвороби ока.

У результаті чоловіка можуть визнати непридатним до служби з виключенням із військового обліку, якщо в нього:

  • виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій;
  • хвороби усіх частин ока, придаткового апарату на обох очах з частими загостреннями чи зниженням зорових функцій, що прогресує – рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва;
  • відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології;
  • глаукома у важкій стадії;
  • стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;
  • короткозорість чи далекозорість ока в одному з меридіанів понад 12,0 діоптрій чи астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 діоптрій;
  • гострота зору нижче 0,1 або сліпота;
  • відсутнє очне яблуко при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроті зору обох очей 0,2 і нижче.

Натомість придатними до військової служби визначаються чоловіки, в яких діагностували легку форму глаукоми, короткозорість чи далекозорість до 6,0 діоптрій, астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції до 3,0 діоптрій, порушення кольоровідчуття – дихромазія, аномальна трихромазія.

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Теги: лікар мобілізація хвороба

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