Скинули з вертольота: деталі встановлення українського прапора на Зміїному

Найближчим часом навряд чи варто чекати на появу на Зміїному постійного гарнізону ЗСУ

З'явилися подробиці історії зі встановленим українським прапором на острові Зміїний у Чорному морі, який нещодавно залишили російські війська.

Раніше українська армія повідомила, що на острові був піднятий прапор України, і опублікувала архівну фотографію з флагштоком і синьо-жовтим прапором, що розвівається на ньому. Пізніше співрозмовник BBC в українській прикордонній службі уточнив, що це фото є ілюстративним.

Наразі офіційний представник оперативного командування «Південь» Збройних сил України Наталія Гуменюк повідомила американській телекомпанії CNN, що прапор був справді доставлений на Зміїний, проте його скинули туди з вертольота.

«Він чекатиме на прибуття військових, і тоді буде майоріти», – сказала Гуменюк.

Вона пояснила, що її попередню заяву про піднятий прапор потрібно сприймати метафорично. «На острів ніхто не висаджувався. Хто ж його встановлюватиме, втикатиме, підніматиме? Ніхто не ризикуватиме людьми заради фотографії для ЗМІ», – пояснила Гуменюк.

Співрозмовник BBC в українській прикордонній службі додав, що найближчим часом навряд чи варто чекати на появу на Зміїному постійного гарнізону ЗСУ. Проте, остаточне рішення щодо цього прийматиме командування.

Як повідомлялося раніше, острів Зміїний повернули під контроль України та встановили на ньому державний прапор.

Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.

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