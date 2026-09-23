Слідчі прийшли до Мінвідновлення через минуле одного з посадовців

Правоохоронці перевіряють можливе отримання неправомірної вигоди посадовцем ще до його роботи у міністерстві

Уранці 23 вересня в офісі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України проходять слідчі дії щодо директора Департаменту політики відновлення. Обставини справи не пов'язані з його роботою у відомстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі відомства.

Посадовця призначили на нинішню посаду у квітні цього року. За інформацією міністерства, слідство перевіряє можливе отримання ним неправомірної вигоди за зняття санкцій із суб'єктів господарювання під час роботи на попередньому місці.

Мінвідновлення співпрацює із правоохоронцями та надає їм усю необхідну інформацію.

Водночас міністерство вирішило не чекати завершення розслідування, оскільки характер підозр може створювати ризики й для самого відомства. Уже сьогодні директора департаменту мають відсторонити від виконання посадових обов'язків. Подальші кадрові рішення ухвалюватимуть за результатами розслідування та перевірки відповідно до законодавства.

Паралельно у Міністерстві відновлення триває внутрішній аудит процесів, які відбувалися до формування нинішньої команди. «Будь-які факти можливих зловживань мають бути належним чином розслідувані, незалежно від посади чи прізвища», – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше цього року у Вищому антикорупційному суді розглядали справу народного депутата Сергія Лабазюка, якого обвинувачують у спробі підкупу керівництва Міністерства відновлення та Державного агентства відновлення.

За даними слідства, у 2023 році парламентар нібито пропонував 3–5% від вартості контрактів за надання його компанії підрядів на відбудову інфраструктурних об’єктів на понад 1 млрд грн. Правоохоронці задокументували передачу першої частини неправомірної вигоди у розмірі $150 тис.