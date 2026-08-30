Потап відповів на заклик позбавити його звання заслуженого артиста України

Репер заявив, що готовий добровільно відмовитися від звання, однак висунув «зустрічну пропозицію»

Український репер і продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, відреагував на петицію із закликом позбавити його звання заслуженого артиста України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Потапа в Instagram.

Нагадаємо, автор петиції звинувачує Потапенка в тому, що він «регулярно висловлює публічну зневагу до української мови та культури», а також пропагує поширення російської мови в Україні коштом зменшення використання української.

Сам Потап іронічно відреагував на ініціативу. «Бачу, в країні вже вирішені всі проблеми. Залишилося найважливіше – забрати у Потапа звання «Заслуженого артиста України». Якщо це справді комусь допоможе, когось зробить щасливішим, наблизить перемогу чи поверне людям віру – я готовий. Добровільно віддам», – заявив він.

Водночас репер назвав такі заклики «полюванням на відьом» і заявив, що Україні натомість потрібні єдність та розуміння того, хто є справжнім ворогом. Потап також зазначив, що вважає себе «народним артистом» незалежно від офіційних державних звань. За його словами, таке визнання він отримав від слухачів завдяки концертам, пісням і багаторічній кар'єрі.

«Тому маю зустрічну пропозицію: «Заслуженого» готовий здати добровільно. В обмін на «Народного». Бо не ви мені народну любов давали – не вам її й забирати», – написав артист.

Наприкінці допису Потап закликав українців берегти одне одного та «вчитися не жерти своїх».

Нещодавно Потап і Настя Каменських обурили користувачів соцмереж жартом про українську мову. Артисти опублікували відео, у якому обіграли мовне питання: Потап запитав Каменських, якою мовою вона розмовляє, на що співачка відповіла, що «мовою кохання». У мережі ролик викликав хвилю критики.

Нагадаємо, раніше ім'я Потапа зникло з Алеї зірок у Києві. Артист тоді іронічно відреагував на це та запропонував кілька альтернативних місць для своєї зірки. Зокрема, репер заявив, що її можна було б перенести до Іспанії, США або Великої Британії.