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Агент РФ планував підірвати бомбу у центрі Рівного в годину пік

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Агент РФ планував підірвати бомбу у центрі Рівного в годину пік
СБУ заявила, що зірвала теракт у центрі Рівного
фото: СБУ

Підозрюваного заклав саморобну вибухівку біля адмінбудівлі

Служба безпеки України заявила про затримання у Рівному чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту біля однієї з державних установ у центрі міста. За даними слідства, він діяв за завданням російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило слідство, фігурант заклав саморобний вибуховий пристрій у сміттєвий бак поблизу адміністративної будівлі, після чого через месенджер повідомив про це своєму куратору з Росії. Вибухівку планували дистанційно активувати у годину пік, аби спричинити максимальну кількість жертв серед цивільних.

Правоохоронці заявили, що завчасно викрили підготовку теракту та затримали чоловіка, коли він намагався залишити місце, де заклав вибухівку. Саморобний вибуховий пристрій вилучили та знешкодили.

За даними слідства, затриманий працював кур'єром місцевого сервісу доставки. У поле зору російських спецслужб він нібито потрапив через Telegram-канали, де шукав «легкий заробіток».

Після вербування чоловік, прикриваючись роботою кур'єра, пересувався містом на мопеді та фотографував зовнішні периметри й паркувальні майданчики біля державних об'єктів. СБУ вважає, що таким чином він підшукував місце для майбутнього теракту та передавав інформацію куратору.

Згодом російський представник надіслав йому координати схрону, де був захований саморобний вибуховий пристрій із дистанційним керуванням. Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон, у якому зберігалися розвідувальні фото та листування з куратором.

Чоловікові повідомлено про підозру за статтею про закінчений замах на вчинення терористичного акту. Він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій як державної зради.

Нагадаємо, у березні цього року СБУ вже запобігла теракту в центрі Рівного. Тоді російський агент заклав саморобну вибухівку біля кав'ярні у центральному парку. Бомбу він замаскував у каструлі та спорядив гайками, а російські куратори планували дистанційно підірвати її за допомогою мобільного телефону. 

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Теги: Рівне вибухівка слідство СБУ

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